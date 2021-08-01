В iOS 15 родное приложение Apple Photos содержит значительное обновление Memories, включая новый дизайн, интеграцию с Apple Music, более интерактивный интерфейс и «Memory Looks». В этой статье объясняется, что такое образы памяти и как вы можете применить их к своим собственным воспоминаниям в приложении «Фотографии».

Обзор: что нового в приложении Photos на iOS 15

В последней версии приложения «Фотографии» Apple добавила возможность пользователям настраивать внешний вид фотографий и видео, которые присутствуют в его автоматически созданных воспоминаниях. Эти «образы памяти» в основном представляют собой фильтры для фото / видео и могут добавить определенное настроение содержанию Воспоминаний.

Вы можете выбрать один из 12 образов памяти. Каждый работает, анализируя каждую фотографию и видео и применяя правильное количество регулировки контраста и цвета для единообразного вида. Вот как вы можете добавить их в свои воспоминания в iOS 15.

Запустите приложение «Фото» на вашем iPhone или iPad. Коснитесь вкладки Для вас. В разделе «Воспоминания» выберите воспоминание, которое хотите отредактировать. Коснитесь воспроизводящейся памяти и приостановите ее, затем коснитесь значка миксов памяти в нижнем левом углу (он выглядит как музыкальная нота со звездами). Коснитесь значка Memory Looks в правом нижнем углу (он выглядит как три перекрывающихся круга или диаграмма Венна). Коснитесь предварительного просмотра эскиза Memory Look, чтобы выбрать его. Нажмите «Готово» в правом верхнем углу, чтобы применить свой выбор.

Совет. Если на экране «Миксы памяти» провести пальцем влево или вправо, приложение «Фотографии» будет использовать машинное обучение для объединения предложенных музыкальных треков из «Apple Music» с разными образами памяти, которые могут сочетаться.