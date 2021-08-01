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iOS 15: как улучшить воспоминания в приложении «Фото» с помощью «образа памяти»

Что нового в приложении iOS 15 Photos Руководства
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В iOS 15 родное приложение Apple Photos содержит значительное обновление Memories, включая новый дизайн, интеграцию с Apple Music, более интерактивный интерфейс и «Memory Looks». В этой статье объясняется, что такое образы памяти и как вы можете применить их к своим собственным воспоминаниям в приложении «Фотографии».

  • Обзор: что нового в приложении Photos на iOS 15
    В последней версии приложения «Фотографии» Apple добавила возможность пользователям настраивать внешний вид фотографий и видео, которые присутствуют в его автоматически созданных воспоминаниях. Эти «образы памяти» в основном представляют собой фильтры для фото / видео и могут добавить определенное настроение содержанию Воспоминаний.

Вы можете выбрать один из 12 образов памяти. Каждый работает, анализируя каждую фотографию и видео и применяя правильное количество регулировки контраста и цвета для единообразного вида. Вот как вы можете добавить их в свои воспоминания в iOS 15.

  1. Запустите приложение «Фото» на вашем iPhone или iPad.
  2. Коснитесь вкладки Для вас.
  3. В разделе «Воспоминания» выберите воспоминание, которое хотите отредактировать.
  4. Коснитесь воспроизводящейся памяти и приостановите ее, затем коснитесь значка миксов памяти в нижнем левом углу (он выглядит как музыкальная нота со звездами). iOS 15: как улучшить воспоминания в приложении «Фото» с помощью «образа памяти»
  5. Коснитесь значка Memory Looks в правом нижнем углу (он выглядит как три перекрывающихся круга или диаграмма Венна).
  6. Коснитесь предварительного просмотра эскиза Memory Look, чтобы выбрать его.
  7. Нажмите «Готово» в правом верхнем углу, чтобы применить свой выбор.

iOS 15: как улучшить воспоминания в приложении «Фото» с помощью «образа памяти»

Совет. Если на экране «Миксы памяти» провести пальцем влево или вправо, приложение «Фотографии» будет использовать машинное обучение для объединения предложенных музыкальных треков из «Apple Music» с разными образами памяти, которые могут сочетаться.

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