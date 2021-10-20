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iOS 15: как быстро обновить веб-страницу в Safari

iOS 15: как быстро обновить веб-страницу в Safari
На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В iOS 15 Apple полностью переработала Safari с учетом более удобных элементов управления, когда вы просматриваете Интернет. Например, адресная строка URL-адреса может опционально располагаться внизу экрана, а не вверху, что упрощает доступ, когда вы используете свой iPhone одной рукой.

В адресной строке Apple по-прежнему есть значок обновления, который можно коснуться, чтобы перезагрузить текущую просматриваемую страницу. Однако теперь есть еще один, менее очевидный способ обновления веб-страниц, который вам может показаться более простым в использовании.

Проведите пальцем вниз по любой веб-странице‌ — это все, что нужно для обновления веб-страницы в Safari. Эта альтернатива необходимости нажимать на значок перезагрузки особенно полезна, если вы хотите, чтобы адресная строка оставалась в верхней части экрана, где нажатие на значок перезагрузки может быть менее удобным.

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