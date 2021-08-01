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iOS 15: как выбрать изображения, которые появляются в памяти фотографий

Что нового в приложении iOS 15 Photos Руководства
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В iOS 15 Apple улучшила функцию «Воспоминания» в фотографиях, чтобы сделать отдельные воспоминания более настраиваемыми, интеллектуальными и в целом более приятными для просмотра и взаимодействия.

Одним из заметных изменений в этом капитальном ремонте Воспоминаний является возможность легко управлять тем, какие изображения появляются в памяти. С новым интерфейсом вы можете быстро выбрать, какие изображения вы хотите сохранить в памяти, а какие оставить, и ваши изменения будут сохранены в следующий раз.

Следующие шаги покажут вам, как выбирать изображения в воспоминаниях в iOS 15.

  1. Запустите приложение «Фото» на своем iPhone или iPad, затем коснитесь вкладки «Для вас».
  2. В разделе «Воспоминания» выберите память, которой вы хотите управлять.
  3. Коснитесь памяти воспроизведения, чтобы открыть элементы управления наложением, затем коснитесь круглого значка с многоточием в правом верхнем углу экрана. iOS 15: как выбрать изображения, которые появляются в памяти фотографий
  4. В раскрывающемся меню выберите Управление фотографиями.
  5. Теперь коснитесь изображения, чтобы выбрать его или отменить выбор, или «Выбрать все». Изображения, выбранные для отображения в памяти, помечаются синей галочкой. Вы также можете просмотреть выбранные изображения по отдельности в полноэкранном режиме, нажав «Показать выбранное».
  6. Когда вы закончите вносить изменения, нажмите «Готово» в правом верхнем углу, и они будут немедленно применены к памяти.

iOS 15: как выбрать изображения, которые появляются в памяти фотографий

Знаете ли вы, что вы можете добавлять треки Apple Music и цветовые фильтры к воспоминаниям в приложении «Фото» в iOS 15?

Apple IOS 15
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