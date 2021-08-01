В iOS 15 Apple улучшила функцию «Воспоминания» в фотографиях, чтобы сделать отдельные воспоминания более настраиваемыми, интеллектуальными и в целом более приятными для просмотра и взаимодействия.

Одним из заметных изменений в этом капитальном ремонте Воспоминаний является возможность легко управлять тем, какие изображения появляются в памяти. С новым интерфейсом вы можете быстро выбрать, какие изображения вы хотите сохранить в памяти, а какие оставить, и ваши изменения будут сохранены в следующий раз.

Следующие шаги покажут вам, как выбирать изображения в воспоминаниях в iOS 15.

Запустите приложение «Фото» на своем iPhone или iPad, затем коснитесь вкладки «Для вас». В разделе «Воспоминания» выберите память, которой вы хотите управлять. Коснитесь памяти воспроизведения, чтобы открыть элементы управления наложением, затем коснитесь круглого значка с многоточием в правом верхнем углу экрана. В раскрывающемся меню выберите Управление фотографиями. Теперь коснитесь изображения, чтобы выбрать его или отменить выбор, или «Выбрать все». Изображения, выбранные для отображения в памяти, помечаются синей галочкой. Вы также можете просмотреть выбранные изображения по отдельности в полноэкранном режиме, нажав «Показать выбранное». Когда вы закончите вносить изменения, нажмите «Готово» в правом верхнем углу, и они будут немедленно применены к памяти.

Знаете ли вы, что вы можете добавлять треки Apple Music и цветовые фильтры к воспоминаниям в приложении «Фото» в iOS 15?