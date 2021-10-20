iOS 15: как увидеть в сообщениях все фотографии, которыми с вами поделились

Большинству пользователей iPhone и iPad нравится обмениваться медиафайлами друг с другом через Сообщения, и в iOS 15 Apple подтвердила эту популярность, добавив новый раздел в приложении « Фотографии» под названием Shared with You.

Если кто-то поделится с вами фотографией или видео в приложении «Сообщения», они появятся в разделе «Доступные вам» в «Фото». Вы можете найти этот новый раздел, выбрав вкладку «Для вас».

Если фотография, которой с вами поделились, была сделана, когда вы присутствовали, она появится в режиме просмотра «Все фотографии» и в режиме просмотра «Дни, месяцы и годы», а также в разделе «Избранные фотографии» и «Воспоминания».

«Фотографии» из раздела «Доступные вам» можно легко сохранить в библиотеке «Фотографии». Просто выберите фотографию и нажмите «Сохранить в библиотеку» внизу экрана. Вы также можете ответить на сообщение из приложения «Фото», просто нажав на контактное имя человека, который поделился с вами фотографией.

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