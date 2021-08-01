Обзор: что нового в Сообщениях на iOS 15

Приложение Apple FaceTime было в центре внимания многих представленных обновлений iOS 15, но приложение «Сообщения» не было полностью забыто. Apple представила новую функцию Shared with You и оптимизировала несколько элементов интерфейса, чтобы сделать работу с сообщениями более приятной.

В этом руководстве описаны все новые функции, которые Apple добавила в приложение «Сообщения» в iOS 15 и iPadOS 15.

Доступные вам

Основная новая функция в приложении Сообщения iOS 15 – это «Доступно вам», которое объединяет контент, которым люди делятся с вами в Сообщениях, в соответствующем приложении. Поэтому, если кто-то отправляет фотографию, она отображается в разделе «Доступные вам» в приложении «Фотографии».

Это не совсем дополнение к сообщениям, потому что на самом деле этот новый раздел есть в других приложениях, но оно делает содержимое сообщений намного более доступным и с меньшей вероятностью будет забыто. Существует несколько вариантов интеграции с вами, как описано ниже.

Фотографии — когда кто-то отправляет вам фотографию в Сообщениях, она автоматически появляется в разделе «Доступные вам» приложения «Фотографии», которое находится в разделе «Для вас». Нажатие на изображение позволяет сохранить его в библиотеке фотографий, и в нем есть запись о том, кто его отправил. Если вы нажмете на имя человека, который его отправил, автоматически откроется приложение «Сообщения», чтобы вы могли поговорить.

— когда кто-то отправляет вам фотографию в Сообщениях, она автоматически появляется в разделе «Доступные вам» приложения «Фотографии», которое находится в разделе «Для вас». Нажатие на изображение позволяет сохранить его в библиотеке фотографий, и в нем есть запись о том, кто его отправил. Если вы нажмете на имя человека, который его отправил, автоматически откроется приложение «Сообщения», чтобы вы могли поговорить. Safari . Любая ссылка, отправленная вам в Safari, сохраняется в разделе «Доступные вам» на главной стартовой странице, которая открывается при открытии новой вкладки. Safari показывает предварительный просмотр ссылки, чтобы вы могли понять, о чем она, а при нажатии на ссылку открывается веб-сайт.

. Любая ссылка, отправленная вам в Safari, сохраняется в разделе «Доступные вам» на главной стартовой странице, которая открывается при открытии новой вкладки. Safari показывает предварительный просмотр ссылки, чтобы вы могли понять, о чем она, а при нажатии на ссылку открывается веб-сайт. Apple News — ссылка на отправленную вам историю Apple News будет храниться в разделе «Доступные вам», который находится на вкладках «Сегодня» и «Следующие» в «Apple News». Истории, которые можно найти в новостях и Safari, отображаются в разделах «Доступные вам» в обоих приложениях.

— ссылка на отправленную вам историю Apple News будет храниться в разделе «Доступные вам», который находится на вкладках «Сегодня» и «Следующие» в «Apple News». Истории, которые можно найти в новостях и Safari, отображаются в разделах «Доступные вам» в обоих приложениях. Apple Music — ссылки на музыку, отправленные в сообщениях, отображаются в разделе «Доступные вам» Apple Music , который находится в разделе «Слушать сейчас».

— ссылки на музыку, отправленные в сообщениях, отображаются в разделе «Доступные вам» Apple Music , который находится в разделе «Слушать сейчас». Подкасты Apple — если вам отправили эпизод подкаста или ссылку на шоу, он будет указан в разделе «Доступные вам» программы «Слушать сейчас» в приложении Apple Podcasts.

— если вам отправили эпизод подкаста или ссылку на шоу, он будет указан в разделе «Доступные вам» программы «Слушать сейчас» в приложении Apple Podcasts. Приложение Apple TV. Когда друг отправляет ссылку на фильм или телешоу через Сообщения, телешоу или фильм появляются в разделе «Доступные вам» программы «Смотреть сейчас», чтобы вы могли быстро их найти.

С вами поделились — продолжить беседу

Во всех приложениях, в которых есть раздел «Доступные вам», содержимое этих разделов дает понять, кто его вам отправил. Есть ярлыки с именами, которые вы можете нажать, чтобы перейти прямо в приложение «Сообщения», чтобы обсудить, чем вы поделились. При нажатии метки имени на элементе, которым с вами поделились, также открывается непосредственно связанное с ним сообщение, так что вы можете увидеть исходную беседу.

iOS 15: как увидеть в сообщениях все фотографии, которыми с вами поделились

iOS 15: как увидеть все веб-ссылки, которыми с вами поделились, в сообщениях

Фотоколлажи

Несколько изображений, отправленных в приложении «Сообщения», теперь отображаются в виде небольшого фотоколлажа из изображений, наложенных друг на друга. Вы можете нажать на коллаж и пролистать его, чтобы увидеть каждое изображение в стопке. В левом верхнем углу полноэкранного интерфейса вы можете нажать, чтобы просмотреть все изображения в виде сетки, а также есть инструменты быстрого доступа для ответа, добавления ответа при нажатии, загрузках изображений или обмена ими.

Улучшенное сохранение фотографий

Рядом со всеми изображениями, которые вы отправляете в приложении «Сообщения», есть небольшой значок загрузки, который можно нажать, чтобы сохранить, что значительно упрощает сохранение фотографии, которую вы отправляете в библиотеку фотографий на вашем устройстве.

Обновленное средство выбора изображений для фотографий

Средство выбора изображений «Фотографии», в том числе в приложении «Сообщения», теперь позволяет выбирать фотографии в определенном порядке для публикации.

Международные обновления

Apple добавила несколько специфичных для страны функций для решения проблем со спамом. В Бразилии интеллектуальная система на устройстве отфильтровывает нежелательные SMS-сообщения и распределяет их по папкам «Рекламные», «Транзакционные» и «Нежелательная почта», чтобы не загромождать основной почтовый ящик «Сообщения».

В Индии и Китае есть варианты включения или отключения уведомлений для неизвестных отправителей, транзакций и рекламных акций, чтобы пользователи могли больше контролировать, какие типы сообщений могут отправлять уведомления.

Новые стикеры Memoji и Memoji

Memoji, которые используются в приложениях «Сообщения» и «FaceTime», были обновлены в «iOS 15» с добавлением 40 новых вариантов одежды, возможностью выбора двух разных цветов глаз, новыми вариантами очков, новыми вариантами головных уборов и новыми опциями доступности, включая кохлеарные имплантаты, кислородные трубки и мягкий шлем.

Apple также добавила девять новых стикеров Memoji, таких как взмах руки и момент лампочки, руки в форме сердца и многое другое.

Другие настройки сообщений