Apple на этой неделе анонсировала iOS 15, которая теперь доступна в бета-версии для разработчиков в преддверии публичного выпуска в конце этого года. Добавлена ​​еще одна небольшая, но полезная новая функция — возможность перетаскивать изображения, текст, файлы и многое другое между приложениями на iPhone.Главный редактор MacStories Federico Viticci продемонстрировал новую функцию в твиттере:

Перетаскивание между приложениями доступно на iPad с 2017 года, и Apple наконец-то расширила эту функцию до iPhone с iOS 15. Перетаскивание между приложениями всегда приводит к дублированию, а не к перемещению контента.

На странице функций iOS 15 на веб-сайте Apple:

Перетаскивание Благодаря поддержке перетаскивания между приложениями вы можете брать изображения, документы и файлы из одного приложения и перетаскивать их в другое.

Чтобы перетащить в iOS 15, нажмите и удерживайте изображение, текст или файл и, не отрывая палец, проведите вторым пальцем из приложения и откройте другое приложение. Затем отпустите изображение, текст или файл, чтобы перетащить их в другое приложение. Длительное нажатие на контент создает впечатление, что оно поднимается и прилипает к вашему пальцу, а по мере перетаскивания контента анимация и визуальные подсказки определяют возможные места назначения, где контент можно отбросить.

Во многих приложениях вы можете перетащить один элемент одним пальцем и при перетаскивании выбрать дополнительные элементы, нажав их другим пальцем. Выбранные элементы перемещаются вместе и отображаются стопкой под пальцем, перетаскивающим исходный элемент. Затем вы можете перетащить элементы как группу в другое приложение.

Первая бета-версия iOS 15 была разослана разработчикам ранее на этой неделе, а обновление программного обеспечения должно быть выпущено для всех совместимых iPhone в сентябре.