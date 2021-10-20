FaceTime в iOS 15: новые функции, совместное использование экрана и обновления

Apple в iOS 15 вносит серьезные изменения в приложение FaceTime , вводя целый ряд новых функций, которые превращают «FaceTime» в идеальный центр для взаимодействия с друзьями, семьей, коллегами и т. д.

SharePlay (с задержкой)

SharePlay — это самая большая новая функция «FaceTime», и, по сути, это способ сделать больше во время звонков «FaceTime» с друзьями и семьей. Вы можете вместе смотреть телевизор, слушать музыку и показывать свой экран. SharePlay появится в iOS 15‌, ‌iPadOS 15‌, macOS Monterey‌ и tvOS 15, но он был отложен и не будет доступен после запуска новых обновлений. Вместо этого Apple добавит эту функцию в будущих обновлениях.

Смотреть фильмы и телепередачи

Во время вызова «FaceTime» вы можете выбрать потоковую передачу фильмов или телешоу, и все участники вызова будут видеть одно и то же синхронизированное воспроизведение и элементы управления. Вы можете смотреть на iPhone или iPad или переключиться на Apple TV, чтобы смотреть на большом экране, продолжая разговор.



Когда вы разговариваете и смотрите, громкость автоматически регулируется, чтобы вы могли слышать все, что говорят, не пропуская шоу.

Вы можете «FaceTime», смотреть контент, а также заниматься другими делами на «iPhone», чтобы получить максимум удовольствия от многозадачности.

Слушать музыку

Если вы воспроизводите песню Apple Music во время звонка FaceTime с друзьями, каждый может слышать, что играет, и может внести свой вклад в общую музыкальную очередь. Музыкальный интерфейс SharePlay предлагает синхронизированные элементы управления воспроизведением, и каждый может видеть, что будет дальше.



Вы можете слушать музыку через «iPhone» или отправлять ее на HomePod, оставаясь на вызове «FaceTime».

Поделитесь своим экраном

Apple уже давно разрешила совместное использование экрана через Сообщения на Mac, и в этом году эта функция появится и на «iPhone» и «iPad». Вы можете предоставить доступ к экрану своего iPhone всем участникам звонка, что полезно, когда вы планируете отпуск, выбираете фильм, просматриваете фотоальбом и т. Д.

Сообщения SharePlay

Если вы участвуете в вызове «FaceTime», но хотите отправить группе быструю ссылку или изображение, вы можете получить доступ к групповому чату «Сообщения» прямо во время разговора.

Создать ссылку FaceTime

Apple изменила принцип работы «FaceTime» в «iOS 15», поэтому вы можете создать что-то более похожее на ссылку Zoom, но для «FaceTime». Вы можете сделать ссылку «FaceTime», по которой другие люди смогут нажать, чтобы присоединиться к вашему звонку «FaceTime».



Ссылки позволяют заранее запланировать звонки FaceTime, а затем поделиться ссылками с другими, чтобы каждый мог присоединиться к собранию или групповому чату в нужное время. «FaceTime» интегрируется напрямую с приложением Apple Calendar.

Чтобы создать ссылку, просто откройте приложение «FaceTime», а затем нажмите «Создать ссылку» рядом с «Создать «FaceTime»». Вы можете поделиться ссылкой в ​​текстовом сообщении, другой службе обмена сообщениями, электронном письме или AirDrop, и люди могут щелкнуть по ней, чтобы присоединиться.

FaceTime на ПК и устройствах Android

Apple создала ссылки «FaceTime», потому что появилась новая возможность присоединяться к звонкам «FaceTime» в Интернете, что означает, что пользователи ПК и Android могут участвовать в «FaceTime» впервые.



Пользователю «iPhone», Mac или «iPad» необходимо создать ссылку «FaceTime», но после ее создания любой может нажать на нее, чтобы присоединиться. Чтобы присоединиться из Интернета, требуются браузеры Chrome или Edge. «FaceTime» из сети работает по одному или в групповых звонках «FaceTime».

Пространственный звук

«FaceTime» поддерживает пространственное аудио в «iOS 15» поэтому если вы разговариваете с несколькими людьми, и их изображения находятся в разных местах на экране, похоже, их голоса доносятся из нужного места на вашем устройстве.



Apple утверждает, что отдельные голоса должны звучать так, как будто они исходят из того направления, в котором каждый человек расположен на экране, что призвано сделать разговор более естественным.

Для Spatial Audio требуется «iPhone» с A12 Bionic или новее.

Вид сетки

«FaceTime» в «iOS 15» имеет новый вид сетки, который ставит «FaceTime» на один уровень с другими приложениями для видеоконференцсвязи. Вы можете распределить всех по плиткам одинакового размера, и говорящий будет автоматически выделен.

Портретный режим

Портретный режим «FaceTime» размывает фон позади вас и фокусирует внимание на вас. Для этой функции требуется чип A12 Bionic или более поздняя версия.

Режимы микрофона

В iOS 15 есть два режима микрофона. Изоляция голоса предназначена для минимизации фоновых шумов, чтобы сосредоточиться на вашем голосе, в то время как Wide Spectrum гарантирует, что окружающий шум будет слышен, что идеально подходит для групповых вызовов.

Отключить оповещения

Если вы участвуете в вызове FaceTime и начинаете говорить без звука, вы увидите предупреждение на своем iPhone, в котором вы узнаете, что кнопка отключения звука включена.

Увеличить

При использовании задней камеры для вызова «FaceTime» есть возможность увеличить масштаб изображения на экране.

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