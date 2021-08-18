iOS 15: как поделиться своим экраном во время звонка FaceTime

В iOS 15 Apple внесла несколько улучшений в FaceTime, и теперь вы можете делать больше, чем просто звонить друзьям и родственникам.

Благодаря новой функции совместного использования экрана под названием SharePlay вы можете поделиться своим экраном с другими людьми во время звонка, что отлично подходит для выбора фильма, просмотра фотоальбома или чего-либо еще, что улучшается путем группового обсуждения. Вот как работает новая функция совместного использования экрана.

Запустите FaceTime на своем iPhone или iPad. Коснитесь «Новый FaceTime» и добавьте контакты, с которыми хотите поделиться своим экраном, затем коснитесь кнопки FaceTime. Либо выберите недавний контакт, чтобы начать видеозвонок. После установления соединения нажмите кнопку SharePlay в правом верхнем углу экрана на новой панели управления. В раскрывающемся списке нажмите «Поделиться моим экраном». После трехсекундного обратного отсчета должно начаться совместное использование экрана.

Вы можете смахнуть лицо активного вызывающего абонента, чтобы освободить место на экране, и так же легко смахнуть его обратно в поле зрения. Если вы просматриваете чужой общий экран, вы увидите его имя чуть ниже верхнего левого значка, рядом с кнопками для отправки им сообщения.

При желании вы также можете слушать музыку или смотреть фильмы и телепередачи вместе с помощью интерфейса SharePlay. Вы можете транслировать фильмы или телешоу, и все участники вызова будут видеть одинаковое синхронизированное воспроизведение и элементы управления. Чтобы узнать больше о новых возможностях FaceTime в iOS 15, у нас есть специальное руководство, в котором освещаются все доступные функции.

Обратите внимание, что SharePlay был отключен в шестой бета-версии iOS 15 и не будет доступен при запуске. Вместо этого Apple повторно представит его в более позднем обновлении до iOS 15.