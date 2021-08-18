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iOS 15: как поделиться своим экраном во время звонка FaceTime

iOS 15: как поделиться своим экраном во время звонка FaceTime Руководства
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В iOS 15 Apple внесла несколько улучшений в FaceTime, и теперь вы можете делать больше, чем просто звонить друзьям и родственникам.

Благодаря новой функции совместного использования экрана под названием SharePlay вы можете поделиться своим экраном с другими людьми во время звонка, что отлично подходит для выбора фильма, просмотра фотоальбома или чего-либо еще, что улучшается путем группового обсуждения. Вот как работает новая функция совместного использования экрана.

  1. Запустите FaceTime на своем iPhone или iPad.
  2. Коснитесь «Новый FaceTime» и добавьте контакты, с которыми хотите поделиться своим экраном, затем коснитесь кнопки FaceTime. Либо выберите недавний контакт, чтобы начать видеозвонок. iOS 15: как поделиться своим экраном во время звонка FaceTime
  3. После установления соединения нажмите кнопку SharePlay в правом верхнем углу экрана на новой панели управления.
  4. В раскрывающемся списке нажмите «Поделиться моим экраном». После трехсекундного обратного отсчета должно начаться совместное использование экрана. iOS 15: как поделиться своим экраном во время звонка FaceTime После запуска совместного использования экрана «FaceTime» вы можете перейти к любому приложению, которым хотите поделиться с вызывающими абонентами. Значок совместного использования останется в верхнем левом углу экрана, чтобы указать, что общий доступ к экрану «FaceTime» активен, и вы можете нажать его, чтобы открыть панель управления «FaceTime».

iOS 15: как поделиться своим экраном во время звонка FaceTime

Вы можете смахнуть лицо активного вызывающего абонента, чтобы освободить место на экране, и так же легко смахнуть его обратно в поле зрения. Если вы просматриваете чужой общий экран, вы увидите его имя чуть ниже верхнего левого значка, рядом с кнопками для отправки им сообщения.

При желании вы также можете слушать музыку или смотреть фильмы и телепередачи вместе с помощью интерфейса SharePlay. Вы можете транслировать фильмы или телешоу, и все участники вызова будут видеть одинаковое синхронизированное воспроизведение и элементы управления. Чтобы узнать больше о новых возможностях FaceTime в iOS 15, у нас есть специальное руководство, в котором освещаются все доступные функции.

Обратите внимание, что SharePlay был отключен в шестой бета-версии iOS 15 и не будет доступен при запуске. Вместо этого Apple повторно представит его в более позднем обновлении до iOS 15.

FaceTime IOS 15
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