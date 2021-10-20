iOS 15: как включить звук широкого спектра при вызове FaceTime

В iOS 15 Apple внесла несколько улучшений в платформу видеозвонков FaceTime , включая новые визуальные и звуковые эффекты для улучшения качества звонков.

Одна из новых звуковых функций — режим Wide Spectrum. Этот режим микрофона передает каждый звук в ваш звонок, что делает его идеальным, когда вы хотите, чтобы другой человек слышал все, что происходит в пространстве, в котором вы находитесь.

Вот как включить его на iPhone и iPad под управлением iOS 15‌.

Запустите приложение FaceTime и начните видеозвонок. Откройте Центр управления, проведя по диагонали вниз от правого верхнего угла экрана. Нажмите кнопку режима микрофона в правом верхнем углу. Нажмите « Широкий спектр», чтобы включить его. Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы закрыть Центр управления и вернуться к вызову.



Чтобы отключить Wide Spectrum и использовать режим Standard или Voice Isolation , просто повторите вышеуказанные шаги и выберите один из различных вариантов в последнем меню.

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