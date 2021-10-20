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iOS 15: как включить звук широкого спектра при вызове FaceTime

iOS 15: как заблокировать фоновый шум в FaceTime с изоляцией голоса
На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В iOS 15 Apple внесла несколько улучшений в платформу видеозвонков FaceTime , включая новые визуальные и звуковые эффекты для улучшения качества звонков.

Одна из новых звуковых функций — режим Wide Spectrum. Этот режим микрофона передает каждый звук в ваш звонок, что делает его идеальным, когда вы хотите, чтобы другой человек слышал все, что происходит в пространстве, в котором вы находитесь.

Вот как включить его на iPhone и iPad под управлением iOS 15‌.

  1. Запустите приложение FaceTime и начните видеозвонок.
  2. Откройте Центр управления, проведя по диагонали вниз от правого верхнего угла экрана.
  3. Нажмите кнопку режима микрофона в правом верхнем углу.
  4. Нажмите « Широкий спектр», чтобы включить его.
  5. Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы закрыть Центр управления и вернуться к вызову.

FaceTime
Чтобы отключить Wide Spectrum и использовать режим Standard или Voice Isolation , просто повторите вышеуказанные шаги и выберите один из различных вариантов в последнем меню.

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