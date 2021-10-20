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iOS 15: Как копировать и вставлять текст с фотографий

iOS 15: Как копировать и вставлять текст с фотографий
На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

В iOS 15 Apple добавила новую функцию под названием Live Text, которая может распознавать текст, когда он появляется в видоискателе вашей камеры или на сделанной вами фотографии, и позволяет вам выполнять с ним несколько действий.

Например, если вы сделаете снимок витрины, на которой отображается номер телефона, вы можете сделать снимок этого номера, чтобы позвонить или добавить в список контактов. Вы также можете скопировать Live Text со своих фотографий для использования в другом месте. Это невероятно простая и полезная функция, и вот как она работает в ее простейшей форме.

  1. Запустите приложение «Фото» на вашем iPhone или iPad .
  2. Найдите фотографию, на которой изображено несколько слов, например меню ресторана или тег продукта.
  3. Сведите пальцы, чтобы увеличить фотографию, если текст кажется мелким.
  4. Нажмите и удерживайте слова, затем перетащите концы инструмента выделения, чтобы выделить весь текст, который вы хотите скопировать.
  5. Уберите палец с экрана, затем выберите «Копировать» в контекстном всплывающем меню.
  6. Наконец, переключитесь на приложение, поддерживающее ввод текста, нажмите и удерживайте палец в том месте, где находится курсор, затем выберите «Вставить» во всплывающем меню.

фото

Знаете ли вы, что Live Text также поддерживает оптическое распознавание символов? Это означает, что если у вас есть изображение рукописной заметки на ваших фотографиях, вы все равно можете скопировать ее, а затем вставить как цифровой текст.

Live Text также работает с приложением камеры и другими изображениями на «iPhone», а кроме копирования / вставки есть и другие функции, включая «Поиск» и «Перевод», так что вы можете переводить текст на иностранном языке, найденный на фотографии. Live Text также работает с поиском Spotlight на «iPhone», что позволяет находить текст на фотографиях с помощью стандартного поиска «iPhone».

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