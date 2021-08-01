В iOS 15 Apple улучшила ваш контроль над людьми и местами, которые отображаются в ваших воспоминаниях о фотографиях, что позволяет вам точно настроить, кто именно появляется в приложении «Фотографии» и в виджете главного экрана.

В предыдущих версиях iOS вы могли выбрать «Предлагать меньше таких воспоминаний» при просмотре воспоминаний в разделе «Для вас» раздела «Фотографии» или полностью удалить фотографию из предложенных фотографий. Теперь же вы можете реже показывать конкретного человека. Вот как.

При просмотре раздела «Для вас» приложения «Фотографии» нажмите и удерживайте изображение с человеком на нем и выберите «Меньше показывать этого человека», чтобы этот человек не появлялся так часто. (Параметр «Удалить из избранных фотографий» предотвратит повторное появление этой конкретной фотографии.)

Если на фотографии более одного человека, выберите «Показывать человека меньше», и вы увидите дополнительное меню, позволяющее выбрать, кого вы хотите видеть меньше, независимо от того, распознает ли «Фото» их или нет.

Если в «Люди» есть кто-то, кого вы хотели бы видеть меньше, перейдите в раздел «Альбомы» в «Фото», выберите «Люди и места», затем выберите человека, о котором идет речь. Затем коснитесь значка с многоточием в правом верхнем углу первого изображения и выберите параметр «[имя человека] меньше». Если вы вообще не хотите, чтобы они отображались в разделе «Люди», выберите «Удалить [человека] из людей».

Фотографии в iOS 15 содержат много новых функций и улучшений, на которые стоит обратить внимание, например, «Визуальный поиск» и «Живой текст».