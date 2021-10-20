iOS 15: как использовать визуальный поиск в фотографиях для определения достопримечательностей, растений и домашних животных

В iOS 15 Apple сделала дальнейшие улучшения в области машинного обучения на устройстве и интегрировала их в приложение « Фото» , чтобы сделать ваш iPhone более умным в распознавании содержимого изображений.
Другими словами, приложение «Фотографии» теперь может идентифицировать различные объекты, достопримечательности, животных, книги, растения, произведения искусства и многое другое в вашей библиотеке изображений, а затем предлагать информацию о них, которую оно извлекает из Интернета.
Эта новая интеллектуальная функция называется «Визуальный поиск», и следующие шаги покажут вам, как вы можете использовать ее, чтобы получить больше информации о вещах, которые вы снимали на «iPhone» на протяжении многих лет.
- Откройте приложение «Фотографии» на «iPhone» и выберите изображение с четко определенным объектом, например, с цветком или животным.
- Проверьте значок информации (« i ») внизу экрана. Если над ним есть маленькая звездочка, нажмите на нее — это означает, что вы можете просмотреть визуальный поиск.
- Коснитесь маленького значка в центре фотографии, чтобы открыть результаты поиска Lookup.
В Visual Lookup результаты поиска состоят из Siri Knowledge, похожих изображений, найденных в Интернете, и других сетевых источников информации.
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