Главная » Руководства » iOS 15

iOS 15: как деактивировать или удалить закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В iOS 15 в платных планах iCloud + есть функция Hide My Email, которая позволяет вам создавать уникальные случайные адреса электронной почты, которые пересылают сообщения в ваш личный почтовый ящик, когда вы хотите, чтобы ваш личный адрес электронной почты оставался конфиденциальным.

скрыть демонстрацию моего электронного сафари
Они действительно полезны, если вы думаете, что компания или веб-сайт, вероятно, поделятся вашим адресом электронной почты с рекламными агентствами или другими третьими сторонами в маркетинговых целях. Предоставление им фиктивного адреса означает, что вы можете деактивировать или удалить адрес в любое время, гарантируя, что нежелательные электронные письма не попадут в ваш почтовый ящик.

Как деактивировать адрес с помощью Hide My Email

Если вы в настоящее время не используете случайный адрес, сгенерированный Hide My Email, вы можете временно деактивировать его, чтобы вы не получали от него пересылаемых писем.

  1. Запустите приложение «Настройки» на вашем iPhone или iPad.
  2. Коснитесь своего имени Apple ID в верхней части главного меню настроек.
  3. Коснитесь iCloud .
    настройки
     
  4. Коснитесь Скрыть мою электронную почту .
  5. Нажмите на адрес электронной почты в списке, который вы хотите деактивировать.
  6. Коснитесь Деактивировать адрес электронной почты .
  7. Нажмите «Деактивировать» для подтверждения.
    настройки

С этого момента вы больше не будете получать электронные письма, отправленные на этот адрес. Если вы хотите повторно активировать адрес в любое время, вы найдете его в разделе «Неактивные адреса» в нижней части списка активных адресов. Коснитесь нужного адреса, затем коснитесь Повторно активировать адрес. Кроме того, вы можете удалить его полностью, выбрав «Удалить адрес» .

Платные планы ‌iCloud‌ + также включают еще одну премиальную функцию под названием Private Relay, которая гарантирует, что весь трафик, исходящий с вашего устройства, полностью зашифрован, так что никакая третья сторона между веб-сайтом и вашим устройством не может видеть просматриваемый веб-сайт.

ASTERA
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.