iOS 15: как деактивировать или удалить закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»

В iOS 15 в платных планах iCloud + есть функция Hide My Email, которая позволяет вам создавать уникальные случайные адреса электронной почты, которые пересылают сообщения в ваш личный почтовый ящик, когда вы хотите, чтобы ваш личный адрес электронной почты оставался конфиденциальным.



Они действительно полезны, если вы думаете, что компания или веб-сайт, вероятно, поделятся вашим адресом электронной почты с рекламными агентствами или другими третьими сторонами в маркетинговых целях. Предоставление им фиктивного адреса означает, что вы можете деактивировать или удалить адрес в любое время, гарантируя, что нежелательные электронные письма не попадут в ваш почтовый ящик.

Как деактивировать адрес с помощью Hide My Email

Если вы в настоящее время не используете случайный адрес, сгенерированный Hide My Email, вы можете временно деактивировать его, чтобы вы не получали от него пересылаемых писем.

Запустите приложение « Настройки» на вашем iPhone или iPad. Коснитесь своего имени Apple ID в верхней части главного меню настроек. Коснитесь iCloud .



Коснитесь Скрыть мою электронную почту . Нажмите на адрес электронной почты в списке, который вы хотите деактивировать. Коснитесь Деактивировать адрес электронной почты . Нажмите « Деактивировать» для подтверждения.



С этого момента вы больше не будете получать электронные письма, отправленные на этот адрес. Если вы хотите повторно активировать адрес в любое время, вы найдете его в разделе «Неактивные адреса» в нижней части списка активных адресов. Коснитесь нужного адреса, затем коснитесь Повторно активировать адрес. Кроме того, вы можете удалить его полностью, выбрав «Удалить адрес» .

Платные планы ‌iCloud‌ + также включают еще одну премиальную функцию под названием Private Relay, которая гарантирует, что весь трафик, исходящий с вашего устройства, полностью зашифрован, так что никакая третья сторона между веб-сайтом и вашим устройством не может видеть просматриваемый веб-сайт.