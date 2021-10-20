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iOS 15: как настроить дату и время фотографий

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В iOS 15 фото приложению было уделено значительное обновление, которое включает в себя богатый Info панель для просмотра информации о фотографии в вашей библиотеке, такие как камеры, объектив и скорости затвора используется, размер файла изображения, и где изображение было получено, если оно было сохранено из другого приложения.

Еще одно примечательное дополнение: вы также можете редактировать дату и время, когда была сделана фотография. Вот как это сделано в последней бета-версии для разработчиков iOS 15, версия которой будет доступна для широкой публики в июле.

  1. Запустите приложение «Фото» и коснитесь фотографии, чтобы выбрать ее.
  2. Нажмите кнопку информации (обведенный значок «i») под изображением.
  3. Нажмите «Настроить» рядом с датой и временем.
  4. С помощью календаря и шкалы времени выберите новую дату и время, затем нажмите « Готово» .

фото
В другом разделе «Фотографии» iOS 15 содержит значительное обновление Photo Memories, которое теперь отличается новым дизайном, интеграцией с Apple Music , более интерактивным интерфейсом и более интеллектуальными типами памяти, такими как улучшенные воспоминания о домашних животных, в том числе возможность распознавать отдельных собак и кошек.

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