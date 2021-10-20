iOS 15: как заблокировать фоновый шум в FaceTime с изоляцией голоса

В iOS 15 и iPadOS 15 Apple сделала свою платформу видеозвонков FaceTime более привлекательной, добавив несколько новых функций, которые призваны сделать ее жизнеспособной альтернативой конкурирующим приложениям для видеоконференцсвязи. Однако одна из этих функций, называемая изоляцией голоса, также может использоваться со сторонними приложениями, такими как WhatsApp и Teams, чтобы людям было легче слышать ваш голос во время видеозвонка.

Когда вы разговариваете по телефону, микрофон вашего устройства обычно улавливает широкий спектр звуков в окружающей среде, но с изоляцией голоса машинное обучение распознает эти звуки, блокирует любой окружающий шум и устанавливает приоритетность вашего голоса, чтобы он был четким.

Однако иногда вам может потребоваться широкий спектр звука для видеозвонка, поэтому Apple также представила Wide Spectrum, функцию, которая, по словам компании, может улавливать «целую симфонию звука — ваш голос и все, что вас окружает». Как и Voice Isolation, Wide Spectrum можно использовать с любым приложением для видеозвонков на вашем устройстве.

Следующие шаги показывают, как включить голосовую изоляцию и широкий спектр голоса во время видеовызова на iPhone или iPad под управлением iOS 15 или iPad.

Начните видеозвонок «FaceTime» или используйте стороннее приложение с функцией видеозвонка. Когда вы участвуете в разговоре, потяните вниз Центр управления , потянув вниз по диагонали от правого верхнего угла экрана. Нажмите кнопку режима микрофона вверху. Выберите один из следующих вариантов: « Стандартный» , « Изоляция голоса» или « Широкий спектр» .

Выбранный вами режим микрофона теперь будет активирован, и вы можете отключить его в любое время, просто зайдя в Центр управления еще раз и выбрав Стандартный.

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