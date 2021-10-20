iOS 15: как размыть фон во время звонка FaceTime

В iOS 15 Apple внесла несколько улучшений в FaceTime , включая новые визуальные и звуковые эффекты для улучшения качества видеозвонков.

Одна из новых визуальных функций — портретный режим в звонках. Включив этот режим, вы можете размыть фон, чтобы все внимание было сосредоточено на вас, а не на том, что позади вас.

Эта функция обычно используется другими приложениями для видеоконференций, такими как Zoom и Teams, чтобы скрыть неопрятные домашние сцены и другие источники отвлечения или смущения. Вот как это работает в «FaceTime» на iPhone и iPad под управлением «iOS 15».

Запустите приложение FaceTime и начните видеозвонок. Откройте Центр управления, проведя по диагонали вниз от правого верхнего угла экрана. Коснитесь кнопки видеоэффектов .



Нажмите кнопку « Портрет», чтобы включить его. Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы закрыть Центр управления и вернуться к вызову.



Если вы не расширите свое представление о себе, вы не увидите особой разницы в своем внешнем виде при включенном портретном режиме, но человек на другом конце вызова будет видеть ваше окружение слегка размытым, как на фотографии в портретном режиме.

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