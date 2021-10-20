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iOS 15: как размыть фон во время звонка FaceTime

iOS 15: как размыть фон во время звонка FaceTime
На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В iOS 15 Apple внесла несколько улучшений в FaceTime , включая новые визуальные и звуковые эффекты для улучшения качества видеозвонков.

Одна из новых визуальных функций — портретный режим в звонках. Включив этот режим, вы можете размыть фон, чтобы все внимание было сосредоточено на вас, а не на том, что позади вас.

Эта функция обычно используется другими приложениями для видеоконференций, такими как Zoom и Teams, чтобы скрыть неопрятные домашние сцены и другие источники отвлечения или смущения. Вот как это работает в «FaceTime» на iPhone и iPad под управлением «iOS 15».

  1. Запустите приложение FaceTime и начните видеозвонок.
  2. Откройте Центр управления, проведя по диагонали вниз от правого верхнего угла экрана.
  3. Коснитесь кнопки видеоэффектов .
    FaceTime
     
  4. Нажмите кнопку « Портрет», чтобы включить его.
  5. Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы закрыть Центр управления и вернуться к вызову.
    ios 15 facetime портрет 2

Если вы не расширите свое представление о себе, вы не увидите особой разницы в своем внешнем виде при включенном портретном режиме, но человек на другом конце вызова будет видеть ваше окружение слегка размытым, как на фотографии в портретном режиме.

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