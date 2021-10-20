iOS 15: как переводить текст в фотографиях

Apple вошла в игру перевода в iOS 14 с собственным переводом браузера Safari и специальным приложением для перевода. Теперь в iOS 15 и iPadOS 15 перевод стал общесистемным, а это значит, что вы можете воспользоваться новой функцией Apple Live Text для перевода на другие языки, которые появляются на ваших фотографиях.

Следующие шаги покажут вам, как это делается в приложении «Фото» . Обратите внимание, что, используя в основном ту же процедуру, что описана ниже, вы также можете переводить текст всякий раз, когда он появляется в видоискателях стандартного приложения Apple Camera.

Запустите приложение « Фотографии» на iPhone или iPad под управлением iOS 15, затем выберите в своей библиотеке фотографию, содержащую текст на языке, который вы хотите перевести. Коснитесь значка захвата текста, который появляется в правом нижнем углу изображения. Теперь коснитесь части записанного текста и перетащите инструмент выделения, чтобы выделить слова, которые вы хотите перевести. Нажмите крайнюю правую стрелку во всплывающем меню, чтобы открыть дополнительные параметры.

Нажмите раскрытую опцию « Перевести» во всплывающем меню.



Карточка будет прокручиваться вверх из нижней части экрана, показывая перевод под выделенным текстом. Вы также можете скопировать перевод в меню «Действия», которое появляется под ним, для вставки в другое место, изменить перевод на другой язык и прослушать перевод вслух.

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