iOS 15: как использовать Hide My Email

С выпуском iOS 15 Apple переименовала свои платные планы iCloud в «iCloud» +, чтобы отразить тот факт, что подписчики теперь получают доступ к дополнительным функциям конфиденциальности, таким как Private Relay и Hide My Email. В этой статье объясняется, что такое Hide My Email и как им пользоваться.
Hide My Email основан на идее «Войти через Apple», предоставляя вам уникальные случайные адреса электронной почты, которые пересылаются в ваш личный почтовый ящик, когда вы хотите, чтобы ваш личный адрес электронной почты оставался конфиденциальным.
Это особенно полезно, если вы подозреваете, что бизнес, с которым вы ведете сделки, скорее всего, поделится вашим адресом электронной почты с рекламными агентствами или другими третьими сторонами в маркетинговых целях. Использование случайного адреса электронной почты означает, что вы можете удалить адрес в любое время, чтобы нежелательные электронные письма не доходили до вашего почтового ящика.
Как создать адрес электронной почты с помощью Hide My Email
Следующие шаги показывают, как создать новый фиктивный адрес электронной почты с помощью Hide My Email для использования в Safari и Mail. Убедитесь, что на вашем устройстве iOS установлена операционная система iOS 15 или более поздней версии.
- Запустите приложение «Настройки» на вашем iPhone или iPad.
- Коснитесь своего имени Apple ID в верхней части главного меню настроек.
- Коснитесь iCloud .
- Коснитесь Скрыть мою электронную почту.
- Коснитесь Создать новый адрес.
- Нажмите « Продолжить», затем присвойте своему адресу метку для идентификации. Вы также можете при желании сделать пометку об этом.
- Коснитесь «Далее», затем коснитесь «Готово» .
Теперь вы можете использовать случайный адрес электронной почты при отправке писем в Mail или когда вас просят ввести свой адрес электронной почты на веб-сайте в Safari.
Как деактивировать адрес с помощью Hide My Email
Если вы в настоящее время не используете случайный адрес, сгенерированный Hide My Email, вы можете временно деактивировать его, чтобы вы не получали от него пересылаемых писем.
- Запустите приложение «Настройки» на своем iPhone или iPad.
- Коснитесь своего имени «Apple ID» в верхней части главного меню настроек.
- Коснитесь iCloud.
- Коснитесь Скрыть мою электронную почту.
- Нажмите на адрес электронной почты в списке, который вы хотите деактивировать.
- Коснитесь Деактивировать адрес электронной почты .
- Нажмите «Деактивировать» для подтверждения.
С этого момента вы больше не будете получать электронные письма, отправленные на этот адрес. Если вы хотите повторно активировать адрес в любое время, вы найдете его в разделе «Неактивные адреса» в нижней части списка активных адресов. Коснитесь нужного адреса, затем коснитесь «Повторно активировать адрес». Кроме того, вы можете удалить его, выбрав «Удалить адрес» .
Как изменить свой скрытый адрес пересылки электронной почты
Вы можете изменить адрес пересылки для фиктивных учетных записей, которые Hide My Email генерирует случайным образом. Вот как.
- Запустите приложение «Настройки» на «iPhone» или «iPad».
- Коснитесь своего имени «Apple ID» в верхней части главного меню настроек.
- Коснитесь iCloud.
- Коснитесь Скрыть мою электронную почту.
- Прокрутите список адресов вниз и нажмите «Переслать на» .
- Выберите один из своих адресов электронной почты, затем нажмите Готово.
Платные планы iCloud + также включают еще одну премиальную функцию под названием Private Relay, которая гарантирует, что весь трафик, исходящий с вашего устройства, полностью зашифрован, так что никакая третья сторона между веб-сайтом и вашим устройством не может видеть просматриваемый веб-сайт.