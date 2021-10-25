iOS 15: как использовать Hide My Email

С выпуском iOS 15 Apple переименовала свои платные планы iCloud в «iCloud» +, чтобы отразить тот факт, что подписчики теперь получают доступ к дополнительным функциям конфиденциальности, таким как Private Relay и Hide My Email. В этой статье объясняется, что такое Hide My Email и как им пользоваться.



Hide My Email основан на идее «Войти через Apple», предоставляя вам уникальные случайные адреса электронной почты, которые пересылаются в ваш личный почтовый ящик, когда вы хотите, чтобы ваш личный адрес электронной почты оставался конфиденциальным.

Это особенно полезно, если вы подозреваете, что бизнес, с которым вы ведете сделки, скорее всего, поделится вашим адресом электронной почты с рекламными агентствами или другими третьими сторонами в маркетинговых целях. Использование случайного адреса электронной почты означает, что вы можете удалить адрес в любое время, чтобы нежелательные электронные письма не доходили до вашего почтового ящика.

Как создать адрес электронной почты с помощью Hide My Email

Следующие шаги показывают, как создать новый фиктивный адрес электронной почты с помощью Hide My Email для использования в Safari и Mail. Убедитесь, что на вашем устройстве iOS установлена ​​операционная система iOS 15 или более поздней версии.

Запустите приложение « Настройки» на вашем iPhone или iPad. Коснитесь своего имени Apple ID в верхней части главного меню настроек. Коснитесь iCloud .



Коснитесь Скрыть мою электронную почту . Коснитесь Создать новый адрес .



Нажмите « Продолжить» , затем присвойте своему адресу метку для идентификации. Вы также можете при желании сделать пометку об этом. Коснитесь « Далее» , затем коснитесь « Готово» .



Теперь вы можете использовать случайный адрес электронной почты при отправке писем в Mail или когда вас просят ввести свой адрес электронной почты на веб-сайте в Safari.

Как деактивировать адрес с помощью Hide My Email

Если вы в настоящее время не используете случайный адрес, сгенерированный Hide My Email, вы можете временно деактивировать его, чтобы вы не получали от него пересылаемых писем.

Запустите приложение « Настройки» на своем iPhone‌ или iPad‌. Коснитесь своего имени «Apple ID» в верхней части главного меню настроек. Коснитесь iCloud .



Коснитесь Скрыть мою электронную почту . Нажмите на адрес электронной почты в списке, который вы хотите деактивировать. Коснитесь Деактивировать адрес электронной почты . Нажмите « Деактивировать» для подтверждения.



С этого момента вы больше не будете получать электронные письма, отправленные на этот адрес. Если вы хотите повторно активировать адрес в любое время, вы найдете его в разделе «Неактивные адреса» в нижней части списка активных адресов. Коснитесь нужного адреса, затем коснитесь «Повторно активировать адрес». Кроме того, вы можете удалить его, выбрав «Удалить адрес» .

Как изменить свой скрытый адрес пересылки электронной почты

Вы можете изменить адрес пересылки для фиктивных учетных записей, которые Hide My Email генерирует случайным образом. Вот как.

Запустите приложение «Настройки» на «iPhone» или «iPad». Коснитесь своего имени «Apple ID» в верхней части главного меню настроек. Коснитесь iCloud .



Коснитесь Скрыть мою электронную почту . Прокрутите список адресов вниз и нажмите « Переслать на» . Выберите один из своих адресов электронной почты, затем нажмите Готово .



Платные планы ‌iCloud‌ + также включают еще одну премиальную функцию под названием Private Relay, которая гарантирует, что весь трафик, исходящий с вашего устройства, полностью зашифрован, так что никакая третья сторона между веб-сайтом и вашим устройством не может видеть просматриваемый веб-сайт.