Главная » Руководства » iOS 15

iOS 15: как использовать Spotlight для поиска фотографий

На чтение 2 мин Просмотров 14 Опубликовано

В iOS 15 Apple сделала поиск Spotlight на iPhone и iPad более мощным, чем когда-либо, за счет интеграции его с большим количеством приложений, включая приложение «Фото».

Просто проведите пальцем вниз по экрану блокировки или главному экрану, чтобы вызвать поиск Spotlight, введите «Фотографии», затем начните поиск своих изображений, указав места, людей, сцены или даже объекты на ваших фотографиях, например растения или домашних животных, благодаря Visual Lookup. .

«Фотографии» также могут отображаться в результатах поиска как предложения. Например, если вы введете «кошки», вы увидите, что ваши фотографии отображаются вместе с результатами из приложения «Файлы», Интернета, Siri Knowledge и других источников.

приложение для поиска фотографий в центре внимания
Вы можете подумать, что это все хорошо, но что, если вы не хотите, чтобы ваши фотографии появлялись в Spotlight из-за соображений конфиденциальности? Не бойтесь, потому что вы можете контролировать, что отображается в поиске, перейдя в Настройки -> Siri и поиск -> Фотографии .

настройки
Там вы найдете параметры для управления тем, что будет отображаться с точки зрения содержания и предложений «Фотографии», с отдельными переключателями для индивидуального управления поиском на экране блокировки и на главном экране.

Читайте также:

ASTERA
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.