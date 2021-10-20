iOS 15: как использовать Spotlight для поиска фотографий

В iOS 15 Apple сделала поиск Spotlight на iPhone и iPad более мощным, чем когда-либо, за счет интеграции его с большим количеством приложений, включая приложение «Фото».

Просто проведите пальцем вниз по экрану блокировки или главному экрану, чтобы вызвать поиск Spotlight, введите «Фотографии», затем начните поиск своих изображений, указав места, людей, сцены или даже объекты на ваших фотографиях, например растения или домашних животных, благодаря Visual Lookup. .

«Фотографии» также могут отображаться в результатах поиска как предложения. Например, если вы введете «кошки», вы увидите, что ваши фотографии отображаются вместе с результатами из приложения «Файлы», Интернета, Siri Knowledge и других источников.



Вы можете подумать, что это все хорошо, но что, если вы не хотите, чтобы ваши фотографии появлялись в Spotlight из-за соображений конфиденциальности? Не бойтесь, потому что вы можете контролировать, что отображается в поиске, перейдя в Настройки -> Siri и поиск -> Фотографии .



Там вы найдете параметры для управления тем, что будет отображаться с точки зрения содержания и предложений «Фотографии», с отдельными переключателями для индивидуального управления поиском на экране блокировки и на главном экране.

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