iOS 15: что нового в приложении Find My

С момента появления единого приложения «Find My» Apple работает над улучшением этой функции. В iOS 15 появились некоторые важные новые функции в «Find My», в том числе такие функции, как текущие местоположения и возможность отслеживать iPhone даже после его стирания или отключения питания.

Это руководство охватывает все, что Apple добавила в приложение «Find My» в iOS 15.

Живые локации

Когда вы отслеживаете друга или члена семьи с помощью приложения «Find My», оно теперь показывает непрерывную потоковую передачу обновлений об их местоположении, а не обновляет новое местоположение каждые несколько минут.

Apple утверждает, что эта функция предназначена для мгновенного ощущения скорости, направления и прогресса, когда вы смотрите на чье-то местоположение.

Поиск потерянных устройств, которые выключены

Выключенные устройства все еще можно отслеживать с помощью сети «Find My» в iOS 15. Если у устройства низкий заряд аккумулятора или он был выключен вором, его все еще можно найти, когда оно находится рядом с другим устройством Apple.

Сеть «Find My» – это функция, которую Apple представила в iOS 13, и она позволяет определять местонахождение устройств Apple даже без Wi-Fi или сотовой связи, используя другие близлежащие iPhone, iPad и Mac.

В iOS 15 Apple расширила сеть «Find My» для работы с выключенными устройствами. Apple не описала, как работает эта функция, но чип U1, Bluetooth или NFC продолжает работать в фоновом режиме, даже когда ваше устройство выключено или разряжено, хотя в случае батареи отслеживание может длиться ограниченное время.

У Apple есть аналогичная функция для автомобильных ключей, использующая NFC, и она работает около пяти часов после разрядки аккумулятора iPhone. В этом случае он позволяет вам продолжать разблокировать машину, если ваш iPhone не работает.

Чтобы эта функция работала, должна быть включена сетевая функция «Find My». Он включен по умолчанию, но вы можете дважды проверить, зайдя в свой профиль, нажав «Find My», выбрав «Find My ‌iPhone», а затем убедиться, что «Find My network» включена.

Поиск потерянных устройств, которые были стерты

Если кто-то украдет ваш iPhone, а затем сотрет его, в iOS 15 он все равно появится в приложении «Find My», и его можно будет отслеживать даже после стирания данных.

Эта функция привязана к блокировке активации, которая не позволяет кому-либо использовать ваш iPhone без вашего Apple ID и пароля. В iOS 14 и предыдущих обновлениях iOS при стирании устройства блокировка активации оставалась включенной, поэтому никто не мог использовать ваш iPhone без пароля, но стирание устройства не позволяло «Find My» работать.

Удаленный iPhone не будет отображаться в приложении «Find My», но теперь стирание iPhone больше не работает таким образом. Если блокировка активации включена (т. е. она не была стерта с использованием вашего имени пользователя и пароля для отключения блокировки активации), она привязана к вашей учетной записи и может быть обнаружена с помощью «Find My».

В сочетании с функцией отслеживания выключенного устройства приложение «Find My» служит гораздо более сильным средством предотвращения кражи.

Чтобы кто-то не обманом купил устройство, привязанное к вашей учетной записи, на экране приветствия будет четко указано, что устройство заблокировано, его можно найти с помощью «Найти меня» и что оно является собственностью кого-то другого.

Оповещения о разлуке

С помощью предупреждений о разделении приложение «Find My» может сообщить вам, если iPhone или iPad остался позади, предупредив вас на одном из других устройств с вами.

Оповещения о разделении работают для AirTags и сторонних аксессуаров, которые интегрируются с сетью «Find My», поэтому, если вы оставите кошелек или MacBook в кафе после того, как уйдете со своим iPhone, ваш iPhone сообщит вам об этом.

Оповещения о разделении можно включить в приложении «Find My», и их необходимо включить для каждого отдельного элемента, которым вы владеете. Вы также можете установить исключения, поэтому если вы оставите что-то дома нарочно, вы не получите предупреждения.

Find My для AirPods

Для AirPods Max и AirPods Pro сеть «Find My» может предоставить приблизительное местоположение, если эти предметы будут потеряны.

AirPods всегда отображались в приложении «Find My», но до сих пор функциональность была ограничена. В iOS 14 и более ранних версиях iOS AirPods Pro и Max отображаются в «Find My», но если они находятся вне зоны действия Bluetooth ваших собственных устройств, вы видите только их последнее известное местоположение.

С помощью сети «Find My» AirPods Pro и AirPods Max могут обмениваться данными с устройствами Apple других лиц, что позволяет отслеживать их, даже если они находятся вне зоны действия ваших собственных устройств.

С помощью этого метода вы можете получить приблизительное местоположение, и Apple утверждает, что он разработан, чтобы помочь вам попасть в зону действия Bluetooth, чтобы вы могли активировать функцию «Воспроизвести звук», чтобы отследить их.

Виджет Find My

Теперь есть виджет «Найти меня», который можно добавить на главный экран или в представление «Сегодня», чтобы быстро отслеживать элементы, не открывая приложение «Найти меня».

Виджеты бывают двух размеров, малого и среднего, и могут использоваться для отслеживания людей или предметов. Функция «Люди» отслеживает ваших друзей и членов семьи, у которых включен обмен данными, а виджет «Элементы» отслеживает ваши элементы AirTag и сторонние аксессуары, использующие сеть «Find My».

При нажатии на любой из виджетов «Find My» открывается полное приложение «Find My».

Find My на iPad и Mac

Изменения в этом руководстве применимы к iPhone, но на iPad есть поддержка предупреждений о разделении, виджета «Find My» и текущих местоположений для семьи и друзей.

Компьютеры Mac с macOS Monterey поддерживают виджет «Find My» и позволяют просматривать места в реальном времени для семьи и друзей. Автономное отслеживание и отслеживание удаленных устройств – это функции, ограниченные iPhone.