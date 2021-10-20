iOS 15: как вместе смотреть фильмы и телешоу с помощью FaceTime

В прошивке 15 и iPadOS 15 , FaceTime получил несколько существенных улучшений, в том числе возможности для Вас , чтобы разделить экран с другими людьми на видеовызовах.

Официально называемая SharePlay, эта функция совместного использования экрана также позволяет вам вместе смотреть потоковые фильмы и телешоу. Когда вы участвуете в вызове «FaceTime», все участники вызова будут видеть одинаковые элементы управления синхронизированным воспроизведением и видео.

Следующие шаги объясняют, как это делается. Обратите внимание, что обе стороны должны использовать «FaceTime» на устройстве Apple, которое поддерживает «iOS 15», «iPadOS 15» или MacOS Monterey, чтобы SharePlay работал. SharePlay несовместима с версией браузера «FaceTime», доступной для пользователей устройств, отличных от Apple.

Запустите приложение FaceTime на своем iPhone или iPad и совершите звонок.



Когда вызов будет установлен, нажмите кнопку SharePlay в правом верхнем углу экрана на новой панели управления. В раскрывающемся списке нажмите « Поделиться моим экраном» . После трехсекундного обратного отсчета начнется демонстрация экрана.



Теперь перейдите к телевизионному приложению или другому потоковому приложению, выберите что-нибудь для просмотра и нажмите « Воспроизвести» . Выберите SharePlay, когда вас спросят, хотите ли вы использовать контент SharePlay. Других участников вызова также спросят, хотят ли они присоединиться к SharePlay вместе с вами.



Вот и все. Видео будет транслироваться другим участникам вызова. Когда вы синхронно общаетесь и смотрите поток вместе, громкость будет автоматически регулироваться, чтобы вы могли слышать все, что говорят, не пропуская шоу, а если вы перемотаете вперед или назад видео, другие участники вызова будут уведомлены.

Знаете ли вы, что вы также можете вместе слушать музыку с помощью SharePlay? Просто запустите Apple Music и выберите песню, чтобы все могли ее слушать одновременно.



Любой участник вызова может внести свой вклад в общую музыкальную очередь. Музыкальный интерфейс SharePlay будет отображать синхронизированные элементы управления воспроизведением, и каждый сможет увидеть, что будет дальше.

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