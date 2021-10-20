iOS 15: как загрузить и установить веб-расширения Safari

В iOS 15 Safari теперь поддерживает сторонние веб-расширения, которые можно загрузить и установить через App Store . Расширения могут полезными способами изменить работу браузера Apple Safari или даже добавить к нему дополнительные функции.
Например, сторонние расширения Safari могут включать в себя блокировщики контента, VPN и многое другое, что может сделать просмотр более безопасным, конфиденциальным и менее навязчивым.
Кроме того, разработчики теперь могут создавать универсальные расширения, которые будут работать на Mac, iPhone и iPad, благодаря API-интерфейсам WebExtension, которые используют кроссплатформенную технологию и могут также поддерживать другие браузеры, такие как Chrome, Firefox и Edge.
Следующие шаги покажут вам, как получить расширения для улучшения работы в браузере Safari на iOS 15.
- Запустите приложение «Настройки» на «iPhone» или «iPad».
- Прокрутите вниз и коснитесь Safari .
- В разделе «Общие» нажмите Расширения.
- Нажмите «Другие расширения».
На этом последнем шаге вы попадете в раздел «App Store», посвященный расширениям Safari, которые вы можете просмотреть и, при желании, загрузить и установить. Обратите внимание, что некоторые расширения бесплатны, в то время как другие включают функции, которые требуют покупок в приложении для их разблокировки.
После установки расширения вы увидите его в списке на экране «Расширения» в настройках, где вы сможете управлять любыми параметрами, связанными с расширением.
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