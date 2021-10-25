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iOS 15: Как создать закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»

На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

С iOS 15 и Hide My Email вы можете создавать уникальные случайные адреса электронной почты, которые будут перенаправляться в ваш личный почтовый ящик, когда вы хотите, чтобы ваш личный адрес электронной почты оставался конфиденциальным.

скрыть демонстрацию моего электронного сафари
Это особенно полезно, если вы считаете, что компания или веб-сайт, вероятно, поделятся вашим адресом электронной почты с рекламными агентствами или другими третьими сторонами в маркетинговых целях. Предоставление им фиктивного адреса означает, что вы можете удалить адрес в любое время, гарантируя, что нежелательные электронные письма не попадут в ваш почтовый ящик.

Как создать адрес электронной почты с помощью Hide My Email

Следующие шаги показывают, как создать новый фиктивный адрес электронной почты с помощью Hide My Email для использования в Safari и Mail. Убедитесь, что на вашем устройстве iOS установлена ​​операционная система iOS 15 или более поздней версии.

  1. Запустите приложение «Настройки» на вашем iPhone или iPad.
  2. Коснитесь своего имени Apple ID в верхней части главного меню настроек.
  3. Коснитесь iCloud.
    настройки
  4. Коснитесь Скрыть мою электронную почту .
  5. Коснитесь Создать новый адрес .
    настройки
  6. Нажмите «Продолжить» , затем присвойте своему адресу метку для идентификации. Вы также можете при желании сделать пометку об этом.
  7. Коснитесь «Далее» , затем коснитесь «Готово» .
    настройки

Теперь вы можете использовать случайный адрес электронной почты при отправке писем в Mail или когда вас просят ввести свой адрес электронной почты на веб-сайте в Safari.

Вы также можете деактивировать или удалить адреса, созданные с помощью Hide My Email, и изменить свой адрес пересылки позже.

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