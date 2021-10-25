iOS 15: Как создать закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»

С iOS 15 и Hide My Email вы можете создавать уникальные случайные адреса электронной почты, которые будут перенаправляться в ваш личный почтовый ящик, когда вы хотите, чтобы ваш личный адрес электронной почты оставался конфиденциальным.



Это особенно полезно, если вы считаете, что компания или веб-сайт, вероятно, поделятся вашим адресом электронной почты с рекламными агентствами или другими третьими сторонами в маркетинговых целях. Предоставление им фиктивного адреса означает, что вы можете удалить адрес в любое время, гарантируя, что нежелательные электронные письма не попадут в ваш почтовый ящик.

Как создать адрес электронной почты с помощью Hide My Email

Следующие шаги показывают, как создать новый фиктивный адрес электронной почты с помощью Hide My Email для использования в Safari и Mail. Убедитесь, что на вашем устройстве iOS установлена ​​операционная система iOS 15 или более поздней версии.

Запустите приложение «Настройки» на вашем iPhone или iPad. Коснитесь своего имени Apple ID в верхней части главного меню настроек. Коснитесь iCloud.

Коснитесь Скрыть мою электронную почту . Коснитесь Создать новый адрес .

Нажмите «Продолжить» , затем присвойте своему адресу метку для идентификации. Вы также можете при желании сделать пометку об этом. Коснитесь «Далее» , затем коснитесь «Готово» .



Теперь вы можете использовать случайный адрес электронной почты при отправке писем в Mail или когда вас просят ввести свой адрес электронной почты на веб-сайте в Safari.

Вы также можете деактивировать или удалить адреса, созданные с помощью Hide My Email, и изменить свой адрес пересылки позже.