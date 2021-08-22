iOS 15: всё новое в приложении Погода

В 2020 году Apple приобрела популярное погодное приложение Dark Sky , а в iOS 15 некоторые из этих функций Dark Sky были включены в официальное приложение. Приложение Apple Weather претерпело серьезные изменения в дизайне iOS 15, что сделало его гораздо лучшим погодным ресурсом.

Капитальный редизайн

Приложение Погода в iOS 15‌ имеет обновленный дизайн, который упрощает, как никогда, быстрый просмотр информации, которую вы хотите знать. Приложение «Погода» использует интерфейс в виде карточек, который также использовался для приложения «Настройки», с разделением различной информации на разделы.

По-прежнему существует основной вид с погодными условиями на почасовой основе, который вы можете переключать, а новый вид прогноза на 10 дней позволяет узнать, какую погоду вы можете ожидать в будущем. Обновленный 10-дневный прогноз показывает ожидаемые условия и имеет полосу, которая позволяет с первого взгляда увидеть температуру с течением времени.

Прокрутка приложения Погода вниз приведет вас к новым модулям погоды, в которые были добавлены новые графические данные о погоде. Есть модули для качества воздуха, температуры, УФ-индекса, захода и восхода солнца, ветра, осадков, влажности, видимости и давления.

Для каждого из этих модулей Apple предоставляет графику, контекст и дополнительную информацию, чем было доступно ранее. Например, Apple показывает конкретное направление ветра и предоставляет подробную информацию, например, когда в следующий раз ожидаются осадки, каков будет уровень ультрафиолетового излучения в течение дня, температура с поправкой на влажность, точку росы и многое другое.

Карты погоды

Apple в iOS 15 добавила полноэкранные карты погоды, которые предоставляют обзорные данные об ожидаемых осадках, качестве воздуха и температуре. Вы можете перейти к картам, нажав на карту температуры по умолчанию, а затем нажав на стопку, чтобы изменить вид на осадки или качество воздуха.

Также есть возможность получить доступ к погодным картам из любого места, нажав на небольшой значок сложенной карты в нижнем левом углу приложения.

Карты осадков анимированы и показывают траекторию приближающихся штормов и интенсивность дождя и снега, а карты качества воздуха и температуры позволяют вам видеть условия в вашем районе и прилегающих районах. Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб, насколько это необходимо.

Информация о качестве воздуха ограничена Канадой, материковым Китаем, Германией, Францией, Индией, Италией, Мексикой, Нидерландами, Южной Кореей, Испанией, Великобританией и США.

Осадки в следующий час

Если в следующий час пойдет дождь, снег или град, вы можете подписаться на уведомления об осадках в следующем часе, чтобы быть в курсе.

Уведомления об осадках в следующий час доступны в США, Великобритании и Ирландии.

Анимированные фоны

В дополнение к обновленному дизайну в приложении Погода Apple предлагает тысячи новых анимированных фонов, которые предоставляют дополнительную информацию о положении солнца, дожде, облаках, штормах и других погодных явлениях. Фон меняется днем ​​и ночью и меняется в зависимости от погодных условий.

Анимированные фоны доступны на всех устройствах с чипом A12 Bionic или новее. В более ранних версиях iPhone не было доступа к более подробной анимации.