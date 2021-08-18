iOS 15: как использовать Siri в автономном режиме

В iOS 15 Apple перенесла всю обработку речи и персонализацию Siri на ваше устройство, что сделало виртуального помощника более безопасным и более быстрым при обработке запросов. Это также означает, что «Siri» теперь может обрабатывать ряд запросов полностью в автономном режиме.

После того как вы используете iOS 15, вам не нужно ничего включать, чтобы Siri могла работать в автономном режиме. Типы запросов, которые он может обрабатывать, не звоня домой на серверы Apple, включают следующие:

Создавайте и отключайте таймеры и будильники.

Запускайте приложения.

Управляйте воспроизведением звука Apple Music и подкастов.

Управляйте настройками системы, включая специальные возможности, громкость, режим низкого энергопотребления, режим полета и т. д.

Если у вас нет подключения к сотовой сети или Wi-Fi, и вы просите «Сири» сделать что-нибудь, для чего требуется доступ в Интернет — например, отправить кому-то сообщение, узнать информацию о погоде или воспроизвести потоковый контент, — вы получите ответ типа «Чтобы сделать это, вам нужно быть в сети» или «Я могу помочь с этим, когда вы будете подключены к Интернету».

Для получения всех подробностей о том, что еще Siri может делать нового в iOS 15, обязательно ознакомьтесь с нашим специальным руководством.