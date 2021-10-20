iOS 15: как скрыть свой IP-адрес от трекеров в Safari

В iOS 15 Apple обновила функцию Intelligent Tracking Prevention в Safari, чтобы предотвратить доступ трекеров к вашему IP-адресу для создания вашего профиля.
Интеллектуальное предотвращение отслеживания, которое Apple начала внедрять в 2017 году, — это функция, ориентированная на конфиденциальность, которая призвана усложнить сайтам отслеживание пользователей в Интернете, предотвращая создание профилей просмотра и историй.
Intelligent Tracking Prevention не блокирует рекламу; он просто не дает веб-сайтам отслеживать привычки просмотра пользователей без их разрешения. И теперь Apple дает вам возможность скрыть от них свой IP-адрес. Вот как активировать функцию.
- Запустите приложение «Настройки» на своем iPhone или iPad .
- Прокрутите вниз и коснитесь Safari.
- Прокрутите вниз и в разделе «Конфиденциальность и безопасность» нажмите Скрыть IP-адрес.
- Выберите «Трекеры и веб-сайты» или «Только трекеры» .
Если у вас включена новая функция iCloud Private Relay в iOS 15, Safari будет автоматически блокировать трекеры и веб-сайты, чтобы они не знали ваш IP-адрес, но вариант, описанный выше, означает, что вы все равно можете скрыть свой IP от трекеров, даже если у вас нет платного Тариф «iCloud» +.
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