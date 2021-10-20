Обзор Safari iOS 15: вкладки, расширения, панель поиска и другие изменения

В процессе бета-тестирования iOS 15 приложение Apple Safari претерпело ряд изменений . Apple начала с радикально нового дизайна, который переместил адресную строку из верхней части интерфейса приложения и представил плавающую панель вкладок, но после множества жалоб было несколько редизайнов, которые привели к возможности полностью отменить дизайн Safari iOS 15.

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В этом руководстве рассматриваются все функции, добавленные в приложение iOS 15‌ Safari, включая эти новые варианты дизайна.

Изменения в дизайне

Safari начинал с нового дизайна плавающих вкладок, который перемещал адресную строку и вкладки в нижнюю часть интерфейса iPhone , но теперь изменение дизайна не является обязательным.

В разделе Safari приложения «Настройки» вы можете выбрать вид вкладок. Параметр «Панель вкладок» перемещает адресную строку в нижнюю часть интерфейса Safari, что является новым дизайном.

В нижней части интерфейса Safari есть специальная панель управления, а над ней — встроенная панель вкладок и адресная строка. Вы можете провести пальцем влево и вправо, чтобы поменять вкладки местами, или коснитесь панели для поиска или введите новый URL-адрес. Специальная панель управления была добавлена ​​в более позднюю бета-версию iOS 15 и предлагает доступ к функциям перемотки вперед / назад, инструментам общего доступа, инструментам создания закладок и вкладкам.

Вы можете перейти к настройкам веб-страницы, нажав Aa, или перезагрузить страницу, нажав кнопку перезагрузки. С помощью этого интерфейса панели вкладок, когда вы прокручиваете веб-страницу, вся панель вкладок сворачивается вниз, чтобы вы могли видеть больше веб-сайта. Вы можете восстановить его одним касанием.

Если вы выберете «Одна вкладка» вместо «Панель вкладок», адресная строка и вкладки останутся в верхней части окна Safari, как работает iOS 14 . Дизайн опции «Одна вкладка» не изменился по сравнению с iOS 14, с той же панелью управления, доступной в нижней части интерфейса. Вы не можете пролистывать вкладки с помощью интерфейса с одной вкладкой, вместо этого нужно использовать переключатель вкладок.

Вы можете переключаться между нижней панелью вкладок и интерфейсом одной вкладки, нажав кнопку «Aa» рядом с любым URL-адресом.

Тонирование сайта

Доступный в приложении «Настройки» параметр «Разрешить тонирование веб-сайта» сопоставляет свернутый интерфейс адресной строки Safari с цветами веб-сайта, чтобы он лучше сочетался с фоном.

Тонировка сайта активирована слева, отключена справа.

Это применимо только тогда, когда вы прокручиваете веб-страницу и свернули адресную строку. Как в режимах с одной вкладкой, так и в режиме панели вкладок интерфейс принимает цвета веб-сайта вверху и внизу, причем цвет распространяется на значки состояния iPhone.

Панель вкладок альбомной ориентации

С новой настройкой панели вкладок в альбомной ориентации, когда вы используете iPhone в ландшафтном режиме с Safari, вы увидите панель вкладок в стиле Mac, на которой отображаются все открытые вкладки, и вы можете пролистывать их.

Потяните, чтобы обновить

Проведение вниз по любой веб-странице в iOS 15 обновит страницу, и это альтернатива необходимости нажимать на значок перезагрузки.

Группы вкладок

Вкладки в iOS 15 могут быть сохранены в группах вкладок, что дает возможность сохранить набор открытых вкладок без необходимости активировать эти вкладки.

Например, если вы планируете поездку, вы можете сохранить все свои вкладки в группе «Отпуск», получая к ним доступ при необходимости и оставляя устройство свободным для другого контента, когда вы не занимаетесь активным планированием. Если у вас есть набор веб-сайтов, которые вы всегда открываете для работы, вы можете сохранить их в специальной группе вкладок.

Чтобы создать группу вкладок, просто откройте все веб-сайты, которые вы хотите включить, нажмите кнопку «Вкладки» со стрелкой вниз, а затем нажмите «Новая группа вкладок» из [#] вкладок. Вы также можете использовать эту опцию для создания новой пустой группы вкладок, в которую вкладки можно будет добавить позже. Нажмите и удерживайте любую открытую вкладку (или основную адресную строку, если у вас включен режим одной вкладки), чтобы добавить ее в группу вкладок.

Чтобы загрузить группу вкладок, нажмите кнопку вкладок, а затем нажмите имя группы в списке. Все ваши группы вкладок синхронизируются между вашими устройствами, поэтому вы можете получить к ним доступ на iPhone и iPad под управлением iOS и iPadOS 15, а также на компьютерах Mac под управлением macOS Monterey.

Вкладка Обзорная сетка

В iOS 14 все открытые вкладки отображаются в карточном интерфейсе, который можно пролистывать, но в iOS 15 открытые вкладки отображаются в виде сетки.

Вы можете нажать на кнопку вкладки (которая представляет собой два перекрывающихся квадрата), чтобы открыть интерфейс сетки, в котором отображаются все ваши открытые вкладки. Нажатие на «X» в углу любой вкладки закрывает ее.

Настраиваемая стартовая страница

Safari более настраиваемый в iOS 15, и вы можете редактировать то, что доступно на стартовой странице. Эта функция была доступна в macOS, но теперь доступна и на устройствах iOS.

Чтобы настроить стартовую страницу, откройте новую пустую вкладку, прокрутите до конца окна и нажмите кнопку «Изменить».

Вы можете выбрать, чтобы на стартовой странице отображались «Избранное», «Часто посещаемые сайты», «Доступный вам контент», «Информация отчета о конфиденциальности», «Предложения Siri», «Список чтения» и «Вкладки iCloud».

Существует возможность использовать один и тот же внешний вид стартовой страницы на всех устройствах и переключатель для загрузки фонового изображения по вашему выбору.

Улучшения интеллектуального отслеживания

Благодаря обновлениям Intelligent Tracking Prevention, функции, которая не позволяет веб-сайтам отслеживать вашу активность в Интернете, трекеры теперь заблокированы от доступа к вашему IP-адресу для создания вашего профиля.

Обновление HTTPS

Safari в iOS 15 автоматически обновляет сайты, которые, как известно, поддерживают HTTPS, с HTTP, что небезопасно.

‌ICloud‌ Private Relay

‌ICloud‌ Private Relay — это функция конфиденциальности, которая обеспечивает шифрование всего вашего трафика Safari. Она защищает ваш IP-адрес и отключает его от посещаемых вами веб-сайтов, используя два отдельных интернет-реле.

ICloud‌ Private Relay отправляет весь веб-трафик на сервер Apple, на котором удаляется такая информация, как IP-адрес. После удаления информации трафик (ваш DNS-запрос) отправляется на вторичный сервер, обслуживаемый сторонней компанией, где ему назначается временный IP-адрес, а затем трафик отправляется по назначению.

Благодаря двухэтапному процессу, включающему как сервер Apple, так и сторонний сервер, «iCloud» Private Relay не позволяет никому, включая Apple, определять личность пользователя и связывать ее с веб-сайтом, который он посещает.

Благодаря этой системе Apple знает ваш IP-адрес, а сторонний партнер знает сайт, который вы посещаете, а поскольку связь с этой информацией отключена, ни Apple, ни компания-партнер не имеют полной картины сайта, который вы посещаете, и ваше местоположение, а также веб-сайт, который вы просматриваете. Обычно веб-сайты имеют доступ к этим данным и в сочетании с файлами cookie могут использовать их для создания профиля с учетом ваших предпочтений.

Веб-расширения Safari iOS 15

Safari в iOS 15 поддерживает веб-расширения, которые можно загрузить и установить через App Store . Доступные расширения включают блокировщики контента, VPN и многое другое.

Live Text

С iOS 15 iPhone и iPad могут использовать новую функцию Live Text для обнаружения текста на любом изображении, включая изображения, которые вы найдете в Safari.

Любое изображение Safari, содержащее текст, можно выбрать, скопировать, вставить и перевести. Чтобы использовать Live Text в Safari, нажмите и удерживайте любое изображение, а затем нажмите «Показать текст». Оттуда вы можете выбрать текст и работать с ним, как с любым другим текстом на «iPhone».

Поделились с вами

«Доступно вам», новый параметр, доступный на стартовой странице Safari, объединяет все ссылки, отправленные вами в приложении «Сообщения» и других приложениях социальных сетей, поддерживающих функцию «Поделиться с вами».

Этот новый раздел разработан для того, чтобы вы не пропустили отправленные вами ссылки, и он позволяет вам узнать, кто отправил вам ссылку.

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Официальный сайт Apple – https://support.apple.com/ru-ru/ios/update