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iOS 15: как просматривать метаданные EXIF ​​в приложении «Фото»

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В iOS 15 Apple обновила приложение « Фотографии», добавив в него расширенную панель «Информация», где вы можете просматривать информацию о фотографии в своей библиотеке, включая метаданные EXIF, такие, как камера, на которую она была сделана, тип объектива и использованная выдержка.

На панели «Информация» вы также найдете размер файла изображения и его источник, если он был сохранен из другого приложения. Вот как попасть в новую информационную панель в приложении «Фото» на iPhone и iPad под управлением iOS 15 / iPadOS 15 .

  1. Откройте приложение «Фото» и коснитесь изображения в своей библиотеке.
  2. Нажмите кнопку информации (обведенный значок «i») под изображением.
  3. Найдите данные EXIF ​​в поле под датой и временем.

фото
Обратите внимание, что вы также можете редактировать, когда фотографии были записаны как сделанные, нажав «Настроить» (синим цветом) рядом с датой и временем.

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