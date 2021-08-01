Обзор: что нового в приложении Photos на iOS 15

Apple внесла несколько серьезных улучшений в приложение «Фото» в iOS 15, добавив некоторые долгожданные и запрошенные функции, а также уникальные возможности, которые позволяют вам делать с изображениями больше, чем когда-либо.

Есть новая функция воспоминаний, которая позволяет вам заново пережить ваши любимые моменты, информацию метаданных можно просматривать и редактировать, визуальный поиск позволяет определять растения, ориентиры и многое другое, а с помощью Live Text вы можете копировать и вставлять текст из любого изображения на вашем iPhone. В этом руководстве освещаются все новые функции, доступные в приложении «Фотографии».

Воспоминания

Раздел «Воспоминания» в приложении «Фотографии» был переработан в iOS 15, теперь стало проще, чем когда-либо, видеть любимые воспоминания.

Функция «Воспоминания» имеет новый вид, который включает анимированные карточки с адаптивными заголовками, новые стили анимации и перехода, а также несколько коллажей изображений для более кинематографического ощущения. В воспоминания добавляются новые образы памяти на основе каждой фотографии и видео, при этом Apple использует машинное обучение, чтобы применить правильную настройку контраста и цвета для единообразного вида. Apple утверждает, что эта функция предназначена для имитации того, что делают колористы на киностудиях.

При воспроизведении воспоминания есть интерактивный интерфейс, который позволяет вам нажать, чтобы приостановить, воспроизвести последнюю фотографию, перейти к следующей фотографии или перейти вперед, с музыкой, предназначенной для продолжения воспроизведения. Изменение песни, удаление или добавление фотографий или настройка внешнего вида памяти выполняется в реальном времени без необходимости перекомпиляции. Чтобы упростить настройку Воспоминаний, есть новый режим просмотра, в котором вы можете видеть все фото и видео с высоты птичьего полета.

Интеграция с Apple Music

При создании и просмотре воспоминаний приложение «Фотографии» всегда поддерживало встроенную музыку, но теперь подписчики Apple Music могут добавить любую песню из Apple Music в память.

Функция «Воспоминания» предлагает персонализированные предложения песен «Apple Music», основанные на ваших музыкальных предпочтениях и содержании ваших фотографий и видео. Предлагаемые композиции могут включать песни, которые были популярны в то время и в каком месте памяти, песни, которые вы слушали во время путешествия, или песню исполнителя, если в памяти есть концерт.

Вы можете настроить память, просматривая различные миксы памяти, что позволяет вам экспериментировать с разными песнями, темпами и видами памяти.

Новые типы памяти

Существуют новые виды Воспоминаний, которые создаются из вашей библиотеки «Фотографии», при этом Apple добавляет новые международные праздники, воспоминания, ориентированные на детей, и тенденции с течением времени. Воспоминания о домашних животных были улучшены, и устройства iOS могут распознавать отдельных собак и кошек.

Похожие Воспоминания

После того как вы закончите просмотр Воспоминания, приложение предложит связанный контент, чтобы вы могли продолжить просмотр следующего фото-контента.

Предлагать реже

Если кто-то появляется в ваших воспоминаниях или в избранных фотографиях, вы можете использовать новую кнопку быстрого доступа «Меньше показывать», чтобы видеть меньше этого конкретного человека.

Этот вариант «Без функций» также работает для дат, мест и праздников.

Как сделать так, чтобы приложение «Фото» реже показывало человека

Живой текст

Любой текст на фотографии или изображении на вашем iPhone теперь распознается iPhone с помощью новой функции Live Text.

Текст на фотографии можно выбрать, его можно скопировать и вставить, можно использовать с функцией поиска и даже можно перевести. Вы можете сфотографировать предмет, на котором есть текст на иностранном языке, и перевести его прямо с фотографии.

Это работает со всеми изображениями в приложении «Фото», а также совместимо со снимками экрана, Safari и средством просмотра камеры в реальном времени.

Как копировать и вставлять текст с фотографий

Как перевести текст в фотографиях

Как работает распознавание текста Live Text в iOS 15

Визуальный поиск

На некоторых фотографиях iPhone теперь может распознавать различные объекты, достопримечательности, животных, книги, растения, произведения искусства и многое другое. Например, если у вас есть фотография цветка на iPhone, вы можете использовать визуальный поиск, чтобы определить, что это может быть на основе веб-поиска изображений, который Apple выполняет автоматически.

Если при просмотре изображения над значком «I» добавлена ​​маленькая звездочка, это означает, что вы можете просмотреть визуальный поиск. Нажмите на значок информации, а затем нажмите на маленький значок в виде листа, чтобы открыть поиск.

Как использовать визуальный поиск на фотографиях для определения достопримечательностей, растений и домашних животных

Просмотр и редактирование метаданных

В ‌iOS 15‌, если вы нажмете новый значок «Информация» под фотографией, вы сможете просмотреть камеру, которая использовалась для ее съемки, объектив, выдержку, мегапиксели, размер, диафрагму и многое другое. Информацию EXIF ​​вы можете получить из настольного приложения «Фото».

В этом интерфейсе вы можете добавлять подписи и настраивать дату и время фотографии с помощью добавленной кнопки «Настроить». До iOS 15 эта информация не была доступна на устройствах iOS.

iOS 15: как просматривать метаданные EXIF ​​в приложении «Фото»

iOS 15: как настроить дату и время фотографий

Более быстрая синхронизация библиотеки фотографий iCloud

Apple заявляет, что при переходе на новое устройство iCloud Photos синхронизируется быстрее, чем раньше, что позволяет быстрее, чем когда-либо, получить доступ к своей библиотеке фотографий.

Улучшения идентификации и именования людей

В альбоме «Люди» на «iPhone» улучшено распознавание различных людей, изображенных на ваших фотографиях, а приложение «Фотографии» на iOS 15 может обнаруживать людей в экстремальных позах, людей в аксессуарах и людей с закрытыми лицами.

Apple также добавила полный рабочий процесс для исправления ошибок именования. При выборе человека, если вы нажмете на значок «…», а затем выберете «Управление фотографиями с тегами», вы сможете убрать отметки с любых фотографий, которые могут не относиться к этому человеку. Этот же интерфейс используется для добавления тегов к дополнительным фотографиям, если iOS находит немаркированные изображения.

Как исправить ошибки в альбоме Photos People

Порядок выбора для средства выбора фотографий

Средство выбора изображений «Фотографии», доступное в iOS, позволяет вам выбирать фотографии в определенном порядке для целей совместного использования, поэтому, если у вас есть последовательность фотографий, вы можете быть уверены, что они передаются в том порядке, в котором вы намереваетесь.

Поделился с вами

Если кто-то поделится с вами фотографией или видео в приложении «Сообщения», они появятся в новом разделе «Доступные вам» в приложении «Фотографии».

Если это фотография, сделанная во время вашего присутствия, она появится в режиме просмотра «Все фотографии», а также в режиме просмотра «Дни, месяцы и годы», а также в разделе «Избранные фотографии» и «Воспоминания».

Фотографии в разделе «Доступные вам» можно легко сохранить в библиотеке «Фотографии», и вы можете ответить на сообщение одним касанием прямо из приложения «Фотографии».

Как увидеть в сообщениях все фотографии, которыми с вами поделились

Поиск фотографий в центре внимания

В iOS 15 вы можете выполнять поиск по всей своей библиотеке «Фотографии» с помощью Spotlight. Вы можете искать по местоположению, людям, сценам или объектам на фотографиях, например растениям или домашним животным, благодаря Visual Lookup.