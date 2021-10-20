iOS 15: как отключить тонировку веб-сайта в Safari

В iOS 15 Apple внесла ряд изменений в свой родной браузер iPhone Safari. Некоторые из них были спорными, например, решение переместить адресную строку URL-адреса в нижнюю часть экрана, но другие были в меньшей степени, и Apple в конечном итоге предоставила параметры, позволяющие пользователям настраивать браузер в соответствии со своими предпочтениями.
Одна из таких возможностей — отключить тонировку веб-сайта. Тонирование происходит, когда цвет интерфейса Safari меняется вокруг вкладок, закладок и кнопок навигации, чтобы соответствовать цвету просматриваемого веб-сайта.
Идея тонирования заключается в том, что оно позволяет интерфейсу браузера отойти на второй план и создать более захватывающий опыт. Однако этот эффект нравится не всем, и некоторых пользователей он положительно отталкивает. К счастью, Apple решила включить эту функцию.
- Запустите приложение «Настройки» на своем «iPhone».
- Прокрутите вниз и коснитесь Safari.
- В разделе «Вкладки» выключите переключатель рядом с «Разрешить тонирование веб-сайта». В iPadOS 15 этот параметр называется «Показать цвет на панели вкладок» .
В предыдущих версиях iOS Apple включала параметр доступности «Показывать цвет на панели вкладок», который в основном имел тот же эффект, что и новый переключатель «Разрешить тонирование веб-сайта». Это говорит о том, что Apple хотела сделать этот вариант более широко известным пользователям, предположительно потому, что отвращение к тонированию встречается чаще, чем считалось ранее.
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