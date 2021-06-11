В iOS 15 Safari был полностью переработан с учетом более простых элементов управления. Foremost — это новая компактная панель вкладок, которая плавает в нижней части экрана, когда вы не вводите URL-адрес. Safari на iOS также унаследовал стартовую страницу от macOS Big Sur, и теперь вы можете создавать группы вкладок, чтобы облегчить доступ к ним на разных устройствах.

Стартовая страница

На обновленной стартовой странице Safari, впервые появившейся в macOS Big Sur, находятся ваши закладки, избранное, часто посещаемые сайты, предложения Siri, вкладки iCloud, список для чтения и отчет о конфиденциальности.

Как и в macOS, вы можете настроить, какие из этих элементов будут отображаться на стартовой странице, с помощью кнопки «Изменить» внизу, а также можете добавить собственные обои или использовать существующий альтернативный фон. Кроме того, у вас есть возможность синхронизировать стартовую страницу в iCloud, чтобы она отображалась на всех ваших устройствах.

Функции панели вкладок

Внизу стартовой страницы находится новая панель вкладок. Apple объединила несколько элементов управления в новую плавающую панель, которая большую часть времени проводит в нижней части пользовательского интерфейса, пока вы просматриваете страницы.

При нажатии на URL-адрес панели вкладок он поднимается в верхнюю часть экрана, где вы можете искать или вводить адрес веб-сайта. Как только вы нажмете Enter, страница загрузится, и панель вкладок вернется в нижнюю часть экрана, чтобы не мешать просмотру.

Если вы обнаружите, что панель вкладок отвлекает, вы можете провести по ней вниз, чтобы свернуть ее. Но в любом случае она автоматически сворачивается при прокрутке страницы вниз. Все, что вам нужно сделать, чтобы снова открыть ее, — это снова нажать на нее. (Чтобы обновить текущую страницу, просто потяните ее сверху вниз.)

Переход между открытыми вкладками так же прост, как и перемещение по панели вкладок. Вы также можете коснуться концов полос вкладок, выходящих с обеих сторон экрана, чтобы переключиться на соседние открытые вкладки, но для большинства пользователей перелистывание будет проще.

Длительное нажатие на панель вкладок вызывает меню с такими опциями, как «Копировать», «Вставить и искать», «Добавить в список для чтения», «Добавить закладку», «Добавить закладки для X вкладок», «Поделиться» и «Переместить в группу вкладок». (Подробнее о группах вкладок см. Ниже.)

При нажатии на значок с многоточием (три точки) на панели вкладок открывается обычное меню «Действия» с параметрами общего доступа, но вы также можете долго нажимать значок с многоточием, чтобы переключиться в режим чтения для текущей страницы. Нажав на крайний правый значок или проведя пальцем вверх по панели вкладок, вы попадете в переключатель вкладок, где также есть несколько сюрпризов.

Переключатель вкладок и группы вкладок

В iOS 15 больше не было знакомого многослойного карточного вида с несколькими открытыми вкладками. Вместо этого вкладки упорядочены в виде эскизов в сетке с вертикальной прокруткой, а функции панели вкладок в представлении «Переключатель вкладок» преобразованы, чтобы помочь вам организовать вкладки более эффективно. Длительное нажатие в центре вызывает меню опций группы вкладок.

Помимо возможности открыть вкладку частного просмотра, вы можете создать новую пустую группу вкладок или новую группу касаний, содержащую открытые в данный момент вкладки. Если вы уже создали хотя бы одну группу вкладок и назвали ее, вы также увидите ее в этом меню, и вы можете нажать, чтобы переключаться между ней и любыми сгруппированными или разгруппированными вкладками. (Если есть открытые вкладки, которые не принадлежат ни к какой группе, они будут перечислены как X вкладок.)

Как и следовало ожидать, значок плюса (+) на панели переключения вкладок открывает новую вкладку, но если вы долго нажимаете на нее, вы также увидите список недавно закрытых вкладок.

В другом месте вы можете долго нажимать любую открытую вкладку, отображаемую в переключателе вкладок, чтобы получить доступ к таким параметрам, как Закрыть другие вкладки, переместить выбранную вкладку в группу вкладок (при нажатии на нее открывается подменю групп вкладок), упорядочить вкладки по заголовку и упорядочить вкладки по Веб-сайт.

В целом, новый интерфейс Safari в iOS 15 выглядит намного более гладким и функционально консолидированным, с большим пространством экрана, предназначенным для самого просмотра, и теперь, когда «iPhone» также впервые поддерживает расширения, есть много возможностей для дополнительной настройки.

Обратите внимание, что iOS 15 все еще находится в ранней бета-версии, а до публичной бета-версии еще месяц, поэтому применяется обычное предостережение, заключающееся в том, что любая из этих функций может измениться до того, как Apple выпустит свою новую операционную систему осенью.