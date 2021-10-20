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iOS 15: как увидеть все веб-ссылки, которыми с вами поделились, в сообщениях

iOS 15: как увидеть все веб-ссылки, которыми с вами поделились, в сообщениях
На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Пользователи iPhone и iPad любят делиться друг с другом веб-ссылками через приложение Apple Messages, а в iOS 15 Apple подтвердила эту популярность, добавив новый раздел в приложении Safari под названием Shared with You.

Если кто-то поделится с вами веб-URL в приложении «Сообщения», он отобразится в разделе «Доступные вам» в Safari. Вы можете найти этот новый раздел в качестве опции отображения на главной стартовой странице, которая открывается всякий раз, когда вы создаете новую вкладку (с помощью кнопки « + »). Safari показывает предварительный просмотр ссылки, чтобы вы могли понять, о чем она, а при нажатии на ссылку открывается веб-сайт.

Если вы коснетесь имени человека, который изначально поделился с вами ссылкой, вы увидите исходную цепочку сообщений, в которой появилась ссылка. Если вы долго нажимаете на имя человека, вы также можете выбрать « Ответить» . Вы также можете нажать «Показать все», чтобы просмотреть полный список общих веб-ссылок.

Если вы не видите раздел «Доступные вам», прокрутите до конца стартовой страницы и нажмите кнопку « Изменить», затем переключите переключатель рядом с « Доступные вам», чтобы включить его.

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