Содержание
Это максимально полное руководство по iOS 15 обзор. Все упорядочено по приложениям или функциям, чтобы вам было удобно. [Обновляется].
iOS 15 обзор
- Просто установить iOS 15? Вот с чего начать
- Особенности iOS 15: 10 лучших решений
- Обновление до iOS 15 или iPadOS 15
Safari
- Все новое в Safari в iOS 15: редизайн, группы вкладок, интерактивный текст, обновления конфиденциальности и многое другое
- Как скрыть свой IP-адрес от трекеров в Safari
- Как переместить адресную строку поиска Safari в iOS 15 наверх
- Как отключить тонировку веб-сайта в Safari
- Как быстро обновить веб-страницу в Safari
- Как загрузить и установить веб-расширения Safari
- Как настроить стартовую страницу Safari
- Как использовать группы вкладок в Safari
Сообщения
- Все новое в приложении сообщений iOS 15: с вами поделились, фотоколлажи, обновления Memoji и многое другое
- Как увидеть в сообщениях все фотографии, которыми с вами поделились
- Как увидеть все веб-ссылки, которыми с вами поделились, в сообщениях
FaceTime
- Все новое в приложении FaceTime для iOS 15: SharePlay, поддержка Android, пространственное аудио и многое другое
- Как пригласить пользователей Android на звонок FaceTime
- Как заблокировать фоновый шум в FaceTime с изоляцией голоса
- Как включить режим изоляции голоса в FaceTime
- Как включить звук широкого спектра при вызове FaceTime
- Как размыть фон во время звонка FaceTime
- Как поделиться своим экраном во время звонка FaceTime (с задержкой)
- Как вместе смотреть фильмы по FaceTime (с задержкой)
Фото
- Все новое в приложении iOS 15 Photos: редактирование метаданных, улучшение воспоминаний, живой текст, визуальный поиск и многое другое
- Как настроить дату и время фотографий
- Как просмотреть метаданные EXIF в приложении «Фото»
- Как добавить песни Apple Music в свои воспоминания в фотографиях
- Как улучшить воспоминания в приложении «Фотографии» с помощью «образа на память»
- Как выбрать изображения, которые появятся в памяти фотографий
- Как копировать и вставлять текст с фотографий
- Как перевести текст в фотографиях
- Как использовать визуальный поиск на фотографиях для определения достопримечательностей, растений и домашних животных
- Как сделать так, чтобы приложение «Фото» реже показывало человека
- Как использовать Spotlight для поиска фотографий
- Как исправить ошибки в альбоме Photos People
- Как отключить автоматический ночной режим на iPhone
- Как перетаскивать скриншоты
Режим фокусировки
- Режим фокусировки iOS 15 помогает не отвлекаться от задачи
- Как создать фокус
- Как планировать и автоматизировать режимы фокусировки
- Как настроить фокус
- Как удалить фокус
- Как активировать фокус
- Как разрешить временным уведомлениям обходить режим фокусировки
- Как изменить настройки главного экрана и экрана блокировки в режиме фокусировки
- Как включить интеллектуальную активацию для режимов фокусировки
Почта
- Как предотвратить отслеживание вас по электронной почте с помощью защиты конфиденциальности почты
- Как использовать Hide My Email
- Как создать закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»
- Как деактивировать или удалить закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»
- Как изменить переадресацию адреса «Скрыть мою электронную почту»
Уведомления и главный экран
- iOS 15: что нового в уведомлениях
- Как изменить порядок и удалить страницы главного экрана на iPad
- Как скрыть значки уведомлений приложений на главном экране
- Как настроить сводку уведомлений
Карты
- Все новое в приложении «Карты» для iOS 15: обновленные сведения, маршруты для пеших прогулок в дополненной реальности, глобус и многое другое
- Как установить время отъезда и прибытия для маршрутов движения в Apple Maps
- Как использовать глобус интерактивных карт
- Как фильтровать результаты поиска на картах
Как найти настройки пользователя на картах
- Как получить пешеходные маршруты в дополненной реальности на картах
- Как найти ближайшие транзитные станции на Apple Maps
- Как найти интересные занятия с помощью Apple Maps Guide Home
Siri
- Все новое с Siri в iOS 15: обработка на устройстве, автономная поддержка, совместное использование, улучшенный контекст и многое другое
- Как поделиться тем, что находится на вашем экране, с помощью Siri
- Как попросить Siri управлять устройствами HomeKit в определенное время
- Как использовать Siri в автономном режиме
- Как сделать так, чтобы Siri объявляла ваши уведомления
- Как использовать Siri на устройстве
Find My
- Что нового в Find My в iOS 15: автономное отслеживание iPhone, текущие местоположения, поиск после стирания и многое другое
- Как получить уведомление, если вы оставите устройство Apple AirTag или устройство Apple
- Как найти свои AirPods Pro с помощью Find My Network
- Как получить уведомление, если вы забыли свои AirPods Pro
Конфиденциальность
- Руководство по конфиденциальности iOS 15: приватная ретрансляция, скрыть мою электронную почту, защита конфиденциальности почты, отчеты приложений и многое другое
- Как включить и отключить частную ретрансляцию iCloud
- Как изменить настройки IP-адреса частной ретрансляции iCloud
- iOS 15: Как установить контакт для восстановления для вашей учетной записи Apple
Поиск в центре внимания
- Улучшения iOS 15 в центре внимания: расширенные результаты, изображения в Интернете, поиск фотографий, доступ к экрану блокировки и многое другое
Кошелек
- Что нового в приложении iOS 15 Wallet: поддержка ID, ключи от дома, ключи от машины, архивные пропуска и многое другое
Особенности перевода
- Все новое с переводом в iOS 15: общесистемная поддержка, перевод текста в реальном времени и многое другое
- Как включить автоматический перевод в приложении «Переводчик»
Погода
- Все новое в приложении Погода для iOS 15
- Как использовать новые карты погоды от Apple
- Как получать уведомления о погоде на вашем iPhone
HomeKit
- Что нового в HomeKit в iOS 15
Заметки и напоминания
- Все новое с приложениями iOS 15 Notes и Reminders
- iPadOS 15: как использовать быстрые заметки
- Как использовать теги для организации заметок
- Напоминания в iOS 15 получили новую функцию «Умный список»
Подкасты
- Все новое в приложении Apple Podcasts для iOS 15
Доступность
- Как использовать фоновые звуки, чтобы не отвлекаться и оставаться сосредоточенным
Понижение
- Как перейти с iOS 15 на iOS 14