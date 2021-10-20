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iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

iOS 15 обзор
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Содержание
  1. iOS 15 обзор
  2. Safari
  3. Сообщения
  4. FaceTime
  5. Фото
  6. Режим фокусировки
  7. Почта
  8. Уведомления и главный экран
  9. Карты
  10. Siri
  11. Find My
  12. Конфиденциальность
  13. Поиск в центре внимания
  14. Кошелек
  15. Особенности перевода
  16. Погода
  17. HomeKit
  18. Заметки и напоминания
  19. Подкасты
  20. Доступность
  21. Понижение

Это максимально полное руководство по iOS 15 обзор. Все упорядочено по приложениям или функциям, чтобы вам было удобно. [Обновляется].

iOS 15 обзор

Safari

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Сообщения

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

FaceTime

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Фото

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Режим фокусировки

  • Режим фокусировки iOS 15 помогает не отвлекаться от задачи
  • Как создать фокус
  • Как планировать и автоматизировать режимы фокусировки
  • Как настроить фокус
  • Как удалить фокус
  • Как активировать фокус
  • Как разрешить временным уведомлениям обходить режим фокусировки
  • Как изменить настройки главного экрана и экрана блокировки в режиме фокусировки
  • Как включить интеллектуальную активацию для режимов фокусировки

Почта

  • Как предотвратить отслеживание вас по электронной почте с помощью защиты конфиденциальности почты
  • Как использовать Hide My Email
  • Как создать закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»
  • Как деактивировать или удалить закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»
  • Как изменить переадресацию адреса «Скрыть мою электронную почту»

Уведомления и главный экран

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Карты

  • Все новое в приложении «Карты» для iOS 15: обновленные сведения, маршруты для пеших прогулок в дополненной реальности, глобус и многое другое
  • Как установить время отъезда и прибытия для маршрутов движения в Apple Maps
  • Как использовать глобус интерактивных карт
  • Как фильтровать результаты поиска на картах
    Как найти настройки пользователя на картах
  • Как получить пешеходные маршруты в дополненной реальности на картах
  • Как найти ближайшие транзитные станции на Apple Maps
  • Как найти интересные занятия с помощью Apple Maps Guide Home

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Siri

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Find My

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Конфиденциальность

  • Руководство по конфиденциальности iOS 15: приватная ретрансляция, скрыть мою электронную почту, защита конфиденциальности почты, отчеты приложений и многое другое
  • Как включить и отключить частную ретрансляцию iCloud
  • Как изменить настройки IP-адреса частной ретрансляции iCloud
  • iOS 15: Как установить контакт для восстановления для вашей учетной записи Apple

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Поиск в центре внимания

  • Улучшения iOS 15 в центре внимания: расширенные результаты, изображения в Интернете, поиск фотографий, доступ к экрану блокировки и многое другое

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Кошелек

  • Что нового в приложении iOS 15 Wallet: поддержка ID, ключи от дома, ключи от машины, архивные пропуска и многое другое

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Особенности перевода

  • Все новое с переводом в iOS 15: общесистемная поддержка, перевод текста в реальном времени и многое другое
  • Как включить автоматический перевод в приложении «Переводчик»

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Погода

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

HomeKit

  • Что нового в HomeKit в iOS 15

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Заметки и напоминания

iOS 15 — обзор и максимально полное руководство по всем новым функциям

Подкасты

  • Все новое в приложении Apple Podcasts для iOS 15

Доступность

  • Как использовать фоновые звуки, чтобы не отвлекаться и оставаться сосредоточенным

Понижение

  • Как перейти с iOS 15 на iOS 14

IOS 15
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