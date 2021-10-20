Это максимально полное руководство по iOS 15 обзор. Все упорядочено по приложениям или функциям, чтобы вам было удобно. [Обновляется].

iOS 15 обзор

Safari

Сообщения

Все новое в приложении сообщений iOS 15: с вами поделились, фотоколлажи, обновления Memoji и многое другое

Как увидеть в сообщениях все фотографии, которыми с вами поделились

Как увидеть все веб-ссылки, которыми с вами поделились, в сообщениях

FaceTime

Все новое в приложении FaceTime для iOS 15: SharePlay, поддержка Android, пространственное аудио и многое другое

Как пригласить пользователей Android на звонок FaceTime

Как заблокировать фоновый шум в FaceTime с изоляцией голоса

Как включить режим изоляции голоса в FaceTime

Как включить звук широкого спектра при вызове FaceTime

Как размыть фон во время звонка FaceTime

Как поделиться своим экраном во время звонка FaceTime (с задержкой)

Как вместе смотреть фильмы по FaceTime (с задержкой)

Фото

Режим фокусировки

Режим фокусировки iOS 15 помогает не отвлекаться от задачи

Как создать фокус

Как планировать и автоматизировать режимы фокусировки

Как настроить фокус

Как удалить фокус

Как активировать фокус

Как разрешить временным уведомлениям обходить режим фокусировки

Как изменить настройки главного экрана и экрана блокировки в режиме фокусировки

Как включить интеллектуальную активацию для режимов фокусировки

Почта

Как предотвратить отслеживание вас по электронной почте с помощью защиты конфиденциальности почты

Как использовать Hide My Email

Как создать закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»

Как деактивировать или удалить закрытый адрес «Скрыть мою электронную почту»

Как изменить переадресацию адреса «Скрыть мою электронную почту»

Уведомления и главный экран

Карты

Все новое в приложении «Карты» для iOS 15: обновленные сведения, маршруты для пеших прогулок в дополненной реальности, глобус и многое другое

Как установить время отъезда и прибытия для маршрутов движения в Apple Maps

Как использовать глобус интерактивных карт

Как фильтровать результаты поиска на картах

Как найти настройки пользователя на картах

Как найти настройки пользователя на картах Как получить пешеходные маршруты в дополненной реальности на картах

Как найти ближайшие транзитные станции на Apple Maps

Как найти интересные занятия с помощью Apple Maps Guide Home

Siri

Все новое с Siri в iOS 15: обработка на устройстве, автономная поддержка, совместное использование, улучшенный контекст и многое другое

Как поделиться тем, что находится на вашем экране, с помощью Siri

Как попросить Siri управлять устройствами HomeKit в определенное время

Как использовать Siri в автономном режиме

Как сделать так, чтобы Siri объявляла ваши уведомления

Как использовать Siri на устройстве

Find My

Что нового в Find My в iOS 15: автономное отслеживание iPhone, текущие местоположения, поиск после стирания и многое другое

Как получить уведомление, если вы оставите устройство Apple AirTag или устройство Apple

Как найти свои AirPods Pro с помощью Find My Network

Как получить уведомление, если вы забыли свои AirPods Pro

Конфиденциальность

Руководство по конфиденциальности iOS 15: приватная ретрансляция, скрыть мою электронную почту, защита конфиденциальности почты, отчеты приложений и многое другое

Как включить и отключить частную ретрансляцию iCloud

Как изменить настройки IP-адреса частной ретрансляции iCloud

iOS 15: Как установить контакт для восстановления для вашей учетной записи Apple

Поиск в центре внимания

Улучшения iOS 15 в центре внимания: расширенные результаты, изображения в Интернете, поиск фотографий, доступ к экрану блокировки и многое другое

Кошелек

Что нового в приложении iOS 15 Wallet: поддержка ID, ключи от дома, ключи от машины, архивные пропуска и многое другое

Особенности перевода

Все новое с переводом в iOS 15: общесистемная поддержка, перевод текста в реальном времени и многое другое

Как включить автоматический перевод в приложении «Переводчик»

Погода

Все новое в приложении Погода для iOS 15

Как использовать новые карты погоды от Apple

Как получать уведомления о погоде на вашем iPhone

HomeKit

Что нового в HomeKit в iOS 15

Заметки и напоминания

Подкасты

Все новое в приложении Apple Podcasts для iOS 15

Доступность

Как использовать фоновые звуки, чтобы не отвлекаться и оставаться сосредоточенным

Понижение

Как перейти с iOS 15 на iOS 14