iPhone 13: всё, что известно на данный момент

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Предполагается, что в 2021 году Apple представит четыре iPhone с улучшенными камерами, более быстрыми процессорами, меньшей выемкой и, возможно, с Touch ID.

Четыре размера

Подобно линейке iPhone 12

Меньшая выемка

Дисплей ProMotion 120 Гц

Улучшения камеры

Чип A15

5G

Запуск осенью 2021 года

Модельный ряд

До запуска моделей iPhone 13 2021 года еще несколько месяцев, и ожидается, что они появятся в сентябре. Мы еще не знаем дату дебюта новых iPhone, но если Apple будет придерживаться прошлых планов мероприятий, наиболее вероятной целевой датой для мероприятия является 14 сентября.

Линейка iPhone 2021 года будет похожа на линейку iPhone 2020 года, с четырьмя размерами устройств, включая 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма, причем два из iPhone являются моделями более высокого класса Pro, а два позиционируются как более дешевые и доступные устройства.

Серьезных изменений дизайна не ожидается, и iPhone 2021 года будет иметь тот же набор функций, что и iPhone 2020 года, но можно рассчитывать на улучшения камеры, более быстрый процессор серии A, новый чип 5G от Qualcomm, увеличенное время автономной работы и некоторые настройки.

Ходили слухи, что по крайней мере один iPhone в 2021 году будет иметь безпортный дизайн, полностью полагающийся на беспроводную зарядку, но надежный аналитик Apple Минг-Чи Куо говорит, что этого не произойдет. Apple собирается и дальше полагаться на Lightning в обозримом будущем без перехода на USB-C и без порта, пока аксессуары MagSafe не станут более распространенными. Вместо этого в 2022 году могут появиться айфоны без порта.

Выемка может быть меньше, поскольку макеты устройств, основанные на информации, полученной из китайской цепочки поставок, показывают, что она будет меньше по размеру и займет меньше места, чем существующая выемка. Ожидается, что Apple также представит частоту обновления 120 Гц для моделей iPhone Pro, перенеся на iPhone технологию ProMotion iPad Pro.

Сообщается, что Apple рассматривает возможность добавления датчика отпечатков пальцев на дисплее к моделям iPhone 13, который будет использоваться в дополнение к Face ID в качестве альтернативного метода биометрической аутентификации, но пока не ясно, произойдет ли это.

Когда дело доходит до улучшенной технологии камеры, ходят слухи, что мы можем увидеть, что более крупный сенсор в iPhone 12 Pro Max будет распространяться на другие модели вместе с функцией стабилизации Sensor-Shift для лучшей автофокусировки и стабилизации во всей линейке.

Ходят слухи, что в моделях «Pro» iPhone 13 будут усовершенствованы сверхширокоугольные объективы с более низкой диафрагмой для лучшей работы в условиях низкой освещенности и улучшенной автофокусировкой, но в устройствах с широкоугольным объективом изменений не ожидается.

Ожидается, что модели iPhone 13 будут иметь большую емкость аккумулятора, чем модели iPhone 12, при этом Apple перешла на компактные компоненты, чтобы освободить место для более крупных аккумуляторов.

Предполагаемое имя

С тех пор, как в 2017 году вместе с iPhone X был выпущен iPhone 8, политика Apple в отношении именования была несколько запутанной, потому что у нас никогда не было iPhone 9. После iPhone X мы перешли на XS, XS Max и XR, а затем на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Ниже приведены имена, которые Apple использовала с момента первого выпуска iPhone в 2007 году.

2007 — iPhone

2008 — iPhone 3G

2009 — iPhone 3GS

2010 — iPhone 4 (новый дизайн)

2011 — iPhone 4s

2012 — iPhone 5 (новый дизайн)

2013 — iPhone 5s и iPhone 5c

2014 — iPhone 6 и iPhone 6 Plus (новый дизайн)

2015 — iPhone 6s и iPhone 6s Plus

2016 — iPhone 7 и iPhone 7 Plus

2017 — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X (новый дизайн)

2018 — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max

2019 — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

2020 — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Линейка Apple iPhone 12 включает iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Исходя из прошлых соглашений об именах, линейка iPhone 2021 года может быть либо iPhone 12s, либо iPhone 13, и мы должны узнать больше ближе к запуску новых устройств.

В июльском отчете говорится, что Apple выберет название iPhone 13 вместо iPhone 12s в линейке iPhone 2021 года, продолжив выпуск iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Дизайн iPhone 13

Apple продолжит предлагать четыре iPhone в 2021 году без изменений размеров, поэтому мы можем ожидать 5,4-дюймовый iPhone mini, 6,1-дюймовый недорогой iPhone, 6,1-дюймовую модель Pro и 6,7-дюймовую Pro Max. модель. По слухам, продажи iPhone 12 mini были невысокими, но Apple все еще планирует выпустить iPhone 13 mini.

Ожидается, что модели iPhone 2021 года не будут иметь серьезных изменений в дизайне, потому что модели iPhone 2020 года ознаменовались значительным пересмотром технологий и дизайна. По данным Bloomberg , инженеры Apple считают iPhone 2021 года S-версией моделей 2020 года. Apple в прошлом использовала номенклатуру «S» в те годы, когда модели iPhone имели более незначительные обновления.

Согласно японскому сайту Mac Otakara, новые iPhone будут того же размера, что и модели iPhone 12, но толщина может увеличиться примерно на 0,26 мм. Ожидается, что модели iPhone 13 будут немного тяжелее из-за более емких батарей.

Стандартная модель iPhone 13 с камерой с двумя объективами позволяет видеть линзы, расположенные по диагонали, а не по вертикали. Не совсем ясно, каковы будут преимущества, поскольку устройство будет по-прежнему предлагать те же широкоугольные и сверхширокоугольные объективы, но есть некоторые изменения, такие как оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика для широкоугольного объектива, которые могут потребовать изменений.

Модель iPhone 13 Pro будет на 0,2 мм толще, возможно, чтобы облегчить большую батарею. Он будет включать гораздо больший и толстый блок задней камеры, в соответствии с изображениями. Для стабилизации сдвига датчика может потребоваться камера большего размера, которая, похоже, имеет тот же размер, что и основная камера на iPhone 12 Pro Max.

Утечка размеров также показала, что система задней камеры iPhone 13 будет значительно больше. Система камеры iPhone 13 Pro Max будет выступать на 0,87 мм больше, чем нынешний iPhone 12 Pro Max. В результате общая толщина корпуса также увеличится на 0,25 мм. Эти размеры из CAD-рендеров также показывают диагональную настройку камеры на 5,4-дюймовом iPhone 13 mini, с увеличенным на 0,99 мм выступом камеры и немного разными размерами по всем направлениям.

Модели iPhone 13 также могут иметь более сильные магниты внутри и другую матовую поверхность снаружи. Слухи предполагают, что грядущие iPhone будут в матовом черном цвете, который заменит космический серый, а также с новым покрытием из нержавеющей стали, уменьшающим пятна и отпечатки пальцев. Apple также явно рассматривает оранжевый, бронзовый цвет, хотя этого может и не произойти. Следует отметить, что эти слухи исходят от источника, не имеющего солидной репутации для точного прогнозирования планов Apple.

Меньшая выемка

Ожидается, что iPhone 13 будет иметь меньшую выемку, и несколько авторитетных источников указали, что размер выемки уменьшится в 2021 году, в том числе аналитик Apple Минг-Чи Куо.

Японский сайт Mac Otakara сообщил, что камера TrueDepth будет более мелкой, потому что приемник в верхней части дисплея перемещается к краю корпуса. Первоначально эта информация предполагала, что выемка будет меньше, но более поздние макеты показали, что она будет уменьшаться по ширине, а не по высоте.

DigiTimes считает, что выемка на моделях iPhone 13 «сузится» в размерах, станет меньше благодаря переработанному модулю камеры, который объединяет приемник, передатчик и прожектор для уменьшения размера, а также более мелкие микросхемы VSCEL. Аналитики Barclays аналогичным образом объяснили, что меньшая выемка на моделях iPhone 13 будет результатом «более тесно интегрированной версии текущей структурированной системы освещения» для Face ID.

Сообщается, что передатчик Face ID в iPhone 13 сделан из пластика, а не из стекла, что стало возможным благодаря улучшенным технологиям покрытия, но неясно, принесет ли это пользу конечному пользователю или это просто будет означать сокращение производства. стоимость для Apple.

Меньшую выемку можно увидеть на просочившихся панелях дисплея, предположительно для будущих моделей iPhone 13. На этих изображениях панели имеют меньшие выемки, потому что динамик перемещен в верхнюю панель. С тех пор это было показано на других изображениях «образцов пленки» iPhone 13.

В апреле Мак Отакара поделился изображениями напечатанного на 3D-принтере макета iPhone 13, на котором видна выемка поменьше, фронтальная камера сдвинута влево и динамик в другом положении. По сравнению с iPhone 12 Pro, макет предполагает, что в iPhone 13 Pro будет вырез высотой 5,35 мм вместо 5,30 мм и 26,80 мм в ширину по сравнению с 34,83 ​​мм.

Похожие изображения появились из источника, известного как «DuanRui», снова показывая меньшую выемку и переставленный наушник.

Беспортовый дизайн не ожидается

Давней целью Apple был iPhone без внешних портов или кнопок для чистого, оптимизированного устройства, и ходили слухи о том, что Apple представит в 2021 году iPhone без порта без порта Lightning, но похоже, что это не произойдет. после всего.

Bloomberg сообщил, что Apple думала об удалении порта Lightning на некоторых моделях iPhone в пользу беспроводной зарядки, но аналитик Apple Минг-Чи Куо недавно сказал, что Apple продолжит использовать разъем Lightning для линейки iPhone 2021 года.

IPhone без порта будет заряжаться с помощью беспроводной зарядки на основе Qi и аксессуаров MagSafe, и Куо еще не считает, что рынок MagSafe достаточно зрел, чтобы поддерживать беспортовый дизайн.

Нет USB-C

По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, Apple не планирует переводить линейку iPhone с Lightning на USB-C. Куо недавно сказал, что Apple не хочет переходить на USB-C, потому что это открытый стандарт и менее водонепроницаем, чем Lightning.

С помощью Lightning Apple может регулировать качество кабелей и аксессуаров Lightning с помощью программы Made for iPhone (MFi), но с USB-C это невозможно.

Ожидается, что iPhone 13 и будущие iPhone будут продолжать использовать порты Lightning до тех пор, пока аксессуары MagSafe не станут достаточно повсеместными, чтобы позволить дизайн iPhone без порта.

Touch ID?

По данным Bloomberg, Apple тестирует экранный считыватель отпечатков пальцев Touch ID, который станет серьезным изменением биометрических систем, которые Apple использовала для флагманских устройств с момента выпуска iPhone X.

Джоанна Стерн из Wall Street Journal также предположила, что Apple работает над встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев, который может использовать оптическую технологию, но другие слухи предполагают, что Apple будет использовать ультразвуковую технологию от Qualcomm и других поставщиков. Ультразвуковая технология, которая использует звуковые волны для отображения отпечатка пальца, более безопасна, чем оптическая технология, и работает в большем количестве условий, но вместо этого Apple могла бы использовать более надежный оптический / емкостной гибрид.

Если Apple действительно реализует Touch ID на дисплее, датчик отпечатков пальцев будет доступен в дополнение к Face ID и будет удобен для пользователей iPhone, которые не могут разблокировать свои iPhone с помощью распознавания лиц при использовании масок.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал в 2019 году, что Apple работает над iPhone с Face ID и датчиком отпечатков пальцев на дисплее, который будет запущен в 2021 году, но в феврале 2021 года он сказал, что «нет информации о сроках». принятие Touch ID, специфичного для кнопки питания Touch ID. Он не упомянул о Touch ID под дисплеем в iPhone 13.

В марте 2021 года аналитики Barclays заявили, что модели iPhone 13 «скорее всего» будут оснащены сканером отпечатков пальцев, встроенным под дисплей для аутентификации, в дополнение к Face ID, но это еще не подтверждено.

Утечки моделей

В мае появилась первая фиктивная модель устройства iPhone 13, отражающая дизайн 6,7-дюймового iPhone 13 Pro Max. Макетные модели часто бывают точными, потому что их делают производители чехлов, которые готовят чехлы для новых iPhone, что является прибыльным бизнесом.

Утечка модели-пустышки соответствует слухам и похожа на iPhone 12 Pro Max с одним существенным отличием — выемкой.

Прорезь уменьшена и ширина стала меньше, четыре компонента системы TrueDepth Camera System расположены ближе друг к другу. Динамик был перемещен над системой камеры TrueDepth, а не посередине, что является основной причиной того, что выемка меньше.

Есть три объектива камеры, которые больше, чем объективы камеры в текущем iPhone 12 Pro Max, возможно, из-за слухов о включении оптической стабилизации изображения со сдвигом датчика для сверхширокоугольного объектива, которая присоединится к той же стабилизации со сдвигом датчика, которая была добавлен к широкоугольному объективу в 2020 году.

Выступ камеры больше, чтобы вместить большие линзы, а сами линзы находятся на одном уровне с каждым выступом камеры, небольшая поправка по сравнению с тем, что мы видели в iPhone 12 Pro, где линзы немного выступают из каждого модуля камеры.

Нет никаких изменений в расположении кнопок громкости и отключения звука или кнопки питания, и есть чистый порт Lightning. Ранее ходили слухи, что хотя бы одна модель iPhone может иметь безпортный дизайн, но позже появилась информация, что этого не произойдет. Макетная модель выглядит немного толще, чем iPhone 12 Pro Max, но разница минимальна. В зависимости от точности манекена iPhone 13 Pro Max может быть чуть уже.

Ликер Джон Проссер также сделал файлы САПР iPhone 13 доступными для загрузки для тех, кто хочет поближе познакомиться с изменениями дизайна, которые могут быть внесены в новый iPhone, при условии, что информация верна. Файлы САПР, которые он предоставил, предназначены для iPhone 13 и 13 Pro, а в версии для iPhone 13 показана установка камеры по диагонали.

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