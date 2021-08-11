Стали известны новые функции, которые будут у Apple iPhone 13

Ожидается, что Apple выпустит новую серию iPhone 13 в сентябре или октябре этого года. Как и каждый год, предстоящая итерация iPhone принесет небольшие, но доработанные изменения, и на этот раз для камер, быстрой зарядки и хранения. Теперь Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что Apple добавит портретный режим для видео.

Apple официально выпустила функцию портретного режима (для фотографий) еще в 2016 году с серией iPhone 7. Теперь стало известно, что серия iPhone 13 добавит эту функцию в видео. Портретный режим для видео будет работать аналогично фотографиям, где датчик глубины создает эффект размытия фона, фокусируясь только на объекте.

Кроме того, Apple, как сообщается, предложит функцию ProRes для видео в грядущем Apple iPhone 13. Эта функция позволит пользователям записывать видео в более высоком качестве с форматом, более легким для редактирования при публикации. Эта функция будет аналогична функции ProRaw, которая есть в моделях Pro текущего iPhone 12. Тем не менее, ProRes также будет эксклюзивным для моделей Pro грядущего iPhone 13.

Помимо видеозахвата, Apple также планирует обновить свои существующие фотофильтры с помощью некоторых новых фильтров. Кроме того, вместо применения фильтра ко всему изображению грядущие iPhone позволят пользователям применять фильтры к определенным объектам.

Помимо этого, ожидается, что серия Apple iPhone 13 будет оснащена сканером LiDAR. Ожидается, что серия будет с чуть меньшим вырезом и будет иметь частоту обновления 120 Гц. Примечательно, что более высокая частота обновления ожидается только в вариантах Pro. Под капотом в серию будет установлен чип Apple A15 в паре с колоссальным хранилищем объемом до 1 ТБ.

Согласно утечке, ожидается, что в будущих iPhone будет улучшена поддержка быстрой зарядки. По слухам, вместо быстрой зарядки 20 Вт в предстоящей серии iPhone будет поддерживаться технология быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Более того, говорят, что серия iPhone 13 вернет цвет Rose Gold вместе с новым оттенком Sunset Gold.

Источник — Astera.