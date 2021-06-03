По слухам, в iPhone 13 снова будет 1 ТБ хранилища и LiDAR для всех моделей

Предстоящая линейка iPhone 13 от Apple может включать в себя некоторые модели, такие как iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с объемом внутренней памяти до 1 ТБ. Кроме того, все модели линейки будут оснащены LiDAR, заявил сегодня аналитик Wedbush Дэниел Айвс в записке для инвесторов, которую просмотрела Astera.ru.

В марте Айвз сделал первые заголовки новостей о том, что iPhone 13 будет включать в себя хранилище емкостью 1 ТБ. Лидер Apple Джон Проссер ранее предсказывал появление iPhone емкостью 1 ТБ. Вариант 1 ТБ будет вдвое больше, чем текущий максимальный объем 512 ГБ для iPhone, и может уравнять линейку «iPhone» с iPad Pro, который предлагается в конфигурациях как 1 ТБ, так и 2 ТБ.

В iPhone 12 Apple представила ProRaw, новый формат, сочетающий изображения RAW с обработкой изображений iPhone. Файлы ProRAW могут быть в 10–12 раз больше типичных файлов HEIF или JPEG. Для более профессиональных пользователей, таких как фотографы, использующие iPhone в качестве одного из своих повседневных драйверов, перспектива иметь iPhone емкостью 1 ТБ может быть привлекательной.

Айвз также подтверждает сообщение Wedbush о том, что все модели iPhone 13, от самого дешевого iPhone 13 mini до iPhone 13 Pro Max, будут оснащены датчиками LiDAR. Вариант использования LiDAR в его нынешнем виде довольно ограничен, он используется только в фотографии при слабом освещении и для дополненной реальности. В последние несколько лет Apple уделяет больше внимания AR, и распространение LiDAR на все модели iPhone может быть частью плана Apple по превращению AR и базовой технологии, необходимой для нее, в более широком распространении.

Сегодня, в той же записке инвесторов, Айвс также сообщил, что Apple планирует анонсировать на WWDC модернизированные 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с чипом Apple.