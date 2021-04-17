В сети постепенно появляются различные подробности о грядущих смартфонах американской компании.

Недавно источник рассекретил новые подробности о модели iPhone 13 Pro Max. В частности, стало известно, каким он будет благодаря чертежам, которые оказались в сети.

На основе чертжей создали макеты. В результате выяснилось, что iPhone 13 Pro Max получит большую камеру и более толстый корпус.

Например, толщина устройства составит 7,65 мм против 7,39 мм у предшественника. Увеличится у модели и камера, в которой, как ожидается, будут добавлены крупные объективы и сенсоры.

Точные характеристики камер пока не раскрывают. Напомним, что презентация новых флагманов должна пройти в сентябре в формате онлайн.