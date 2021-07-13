Серия Apple iPhone 13 предложит два новых цветовых варианта

Apple работает над следующим поколением iPhone, которое, как подтверждено, будет серией iPhone 13, официальный запуск которых намечен на сентябрь, в соответствии с обычным графиком технического гиганта из Купертино.

В отчетах указано, что в линейке будет четыре модели — iPhone 13 , iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Хотя мы уже видели несколько утечек, связанных с этими телефонами, новый набор изображений модели iPhone 13 Pro в высоком разрешении появился в сети, раскрывая информацию о дизайне телефона.

Интересно, что рендеры показывают, что наряду с вариантами черного и белого цветов Apple собирается представить два новых варианта цвета с золотистым оттенком. По слухам, новый оттенок цвета латуни можно было бы назвать «Золотым закатом», а другой оттенок — «розовым золотом», но чтобы знать наверняка, придется подождать еще немного.

Что касается конструкции модуля камеры, то он практически не изменился по сравнению с предшественником. Однако общий размер модуля, похоже, изменился, чтобы приспособить модернизированные датчики для улучшения качества фотосъемки.

Отчеты показывают, что высококлассные модели этой серии, то есть линейка iPhone 13 Pro, будут поставляться исключительно с датчиком LiDAR. Ранее ходили слухи, что компания включит датчик во всю линейку, но решила ограничить его только моделями Pro, но причины этого остаются неизвестными.

Источник — Astera.