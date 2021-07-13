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Серия Apple iPhone 13 предложит два новых цветовых варианта

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Apple работает над следующим поколением iPhone, которое, как подтверждено, будет серией iPhone 13, официальный запуск которых намечен на сентябрь, в соответствии с обычным графиком технического гиганта из Купертино.

В отчетах указано, что в линейке будет четыре модели — iPhone 13 , iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Хотя мы уже видели несколько утечек, связанных с этими телефонами, новый набор изображений модели iPhone 13 Pro в высоком разрешении появился в сети, раскрывая информацию о дизайне телефона.

Серия Apple iPhone 13 предложит два новых цветовых варианта

Интересно, что рендеры показывают, что наряду с вариантами черного и белого цветов Apple собирается представить два новых варианта цвета с золотистым оттенком. По слухам, новый оттенок цвета латуни можно было бы назвать «Золотым закатом», а другой оттенок — «розовым золотом», но чтобы знать наверняка, придется подождать еще немного.

Серия Apple iPhone 13 предложит два новых цветовых варианта

Что касается конструкции модуля камеры, то он практически не изменился по сравнению с предшественником. Однако общий размер модуля, похоже, изменился, чтобы приспособить модернизированные датчики для улучшения качества фотосъемки.

Отчеты показывают, что высококлассные модели этой серии, то есть линейка iPhone 13 Pro, будут поставляться исключительно с датчиком LiDAR. Ранее ходили слухи, что компания включит датчик во всю линейку, но решила ограничить его только моделями Pro, но причины этого остаются неизвестными.

Источник — Astera.

Apple iPhone 13
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