Новый IPhone 13 не получит сканера отпечатков пальцев

В текущем году компания Apple запатентовала достаточно много решений, связанных со сканером отпечатка пальца.

По данным редактора Bloomberg Марка Гурмана, американский производитель даже протестировал подэкранный сканер отпечаток пальца в iPhone, но его в iPhone 13 не утвердили.

Линейка iPhone 13 не получит сканер отпечатка пальца, то есть серия будет доступна только с Face ID, хотя многие авторитетные источники в начале 2021 года сообщали, что в iPhone 13 будет Face ID и Touch ID.

Напомним, что во время пандемии система Face ID оказалась не самой удобной, так как для разблокировки смартфона приходится снимать маску.

Apple недавно выпустила обновление, которое принесло на аппараты возможность разблокировки iPhone через Apple Watch, но тут стоит учесть что не у всех есть смарт-часы от «яблочной» компании.