В нормативной базе опубликовано семь моделей iPhone 13

Семь новых моделей iPhone 13 были добавлены в нормативную базу данных ЕЭС, и их необходимо заполнить до того, как они будут выпущены.

В базу данных Евразийской экономической комиссии добавлен ряд номеров деталей, которые указаны как «модели смартфонов Apple». Далее говорится, что эти модели работают под «версией программного обеспечения iOS 14», подтверждая, что это iPhone и почти наверняка варианты грядущей линейки «iPhone 13».

Номера моделей A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 и A2645 были внесены в единую регистрацию в базе данных EEC. Ранее ЕЭС разделила номера моделей на два или более разных раздела, но это, похоже, не указывает на какие-либо технологические различия между моделями или моделями.

Apple официально не анонсирует следующий iPhone до сентября. Однако в отчетах о цепочке поставок уже говорится, что заказы Apple на компоненты VCM для камер превышают заказы всех производителей Android вместе взятых.

Ранее Астера уже сообщала, что модели iPhone 13 появятся в евразийской нормативной базе перед осенним запуском.