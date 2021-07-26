В последние несколько лет флагманские смартфоны Android фокусировались на технологии быстрой зарядки, и эта технология настолько продвинулась вперед, что некоторые бренды теперь предлагают поддержку быстрой зарядки мощностью более 100 Вт на своих премиальных телефонах.

Технологический гигант Apple, несмотря на то, что он является одним из ведущих производителей смартфонов, не может предложить новые технологии и модные функции на своих устройствах. Он опоздал на поддержку подключения 5G на своем устройстве и по-прежнему отстает от других крупных производителей смартфонов, когда дело доходит до технологии быстрой зарядки.

Однако похоже, что технологический гигант из Купертино планирует увеличить скорость зарядки для грядущей линейки iPhone. Согласно отчету MyDrivers, линейка iPhone 13 может поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Хотя быстрая зарядка 25 Вт по-прежнему не может сравниться с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт, предлагаемой несколькими производителями смартфонов Android, она лучше, чем зарядка на 20 Вт, которую предлагает текущая серия iPhone 12.

Если верить сообщениям, то грядущая серия Apple iPhone 13 будет оснащена новым процессором Apple A15 Bionic с шестиядерным дизайном. На этот раз ожидается, что компания также предложит модель хранилища объемом 1 ТБ, удвоив объем хранилища в топовом варианте, который в настоящее время составляет максимум 512 ГБ.

Источник — Astera.