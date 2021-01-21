Apple уменьшит «чёлку» iPhone 13 и улучшит Face ID

Сразу после выхода нового поколения iPhone компания Apple начинает активно тестировать новую версию смартфона.

По данным инсайдеров, iPhone 13 получит ряд улучшенных особенностей и среди них будет уменьшенная «челка.

Сообщается, что классический размер челки получит только базовая версия iPhone 13, а у старших моделей применят уменьшенный вариант выреза под систему распознавания лиц.

По данным DigiTimes, в новом iPhone 13 появится новый датчик Face ID и усовершенствованная система распознавания лица.

Новая разработка будет использоваться в iPhone Pro-серии, а вот обычные модификации смартфона получат систему как у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.