До презентации смартфонов iPhone 13 осталось чуть более месяца, американская компания их покажет в сентябре, но когда именно пока неизвестно.

Про серию iPhone 13 уже много что сообщалось, и разные сетевые источники уже многократно писали, что в смартфонах будет уменьшена челка и значительно улучшена камера.

По данным авторитетного издания Bloomberg, в iPhone 13 появится портретный режим видеосъемки и возможность размытия заднего фона во время записи видео. Помимо этого, запись видео будет осуществляться в формате ProRes.

Благодаря такому формату записи появляются широкие возможности редактирования во время пост-обработки ролика.

ProRes сейчас используется только профессиональными редакторами. На массовых устройствах такой формат записи не получил широкого распространения из-за слишком большого «веса» отснятого материала.

Источник также пишет, что в iPhone 13 режимы фотосъёмки тоже будут улучшены, а еще появится возможность применять фильтры не только ко всей фотографии, но и к отдельным ее объектам.