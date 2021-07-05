Согласно отчету со ссылкой на источники и проверки «цепочки поставок», Apple планирует продавать грядущие iPhone как «iPhone 13». Кроме того, в отчете говорится, что Apple будет придерживаться условий «mini», «Pro» и «Pro Max» для различных вариантов, запуск которых запланирован на сентябрь.

Новый «iPhone» от Apple в этом году вступил в стадию обратного отсчета запасов, и цепочка поставок сообщила, что новый телефон в этом году будет называться «iPhone 13». При распределении заказов на сборку Hon Hai (2317) по-прежнему остается большим победителем, включая все заказы на лучший 6,7-дюймовый ‌iPhone 13‌ Pro Max, 68% 6,1-дюймового iPhone 13 also также обрабатывается Hon Hai, и около 60% заказов на 6,1-дюймовый iPhone 13‌ Pro также принимает Hon Hai, помогая Hon Hai во второй половине пикового сезона.

Согласно цепочке поставок, новый «iPhone» в этом году вернется к ситуации, объявленной в сентябре прошлого года. Отгрузка литейного завода начнется в третьем квартале, а пик спроса придется на четвертый квартал. Apple выпустит четыре новые модели, а именно 6,7-дюймовый iPhone 13. Pro Max, 6,1-дюймовый iPhone 13‌ Pro, а также модели с диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, также называемые iPhone 13‌.

Отчет следует за недавним обсуждением названия грядущих iPhone. Исследование показало , что один из пяти iPhone и IPad пользователей отпугивает перспективой «iPhone 13» из-за боязни числа 13. Вместо этого 38% участников опроса заявили, что хотели бы, чтобы Apple полностью отказалась от соответствующего числа и назвала каждый выпуск «iPhone», который будет двигаться вперед в зависимости от года, например «iPhone 2021».

Источник — Astera.