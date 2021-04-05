Новый IPhone 13 не сильно будет отличаться от предыдущих моделей

В сети опубликовали ролик, в котором сравнивают габариты iPhone 12 Pro с макетом iPhone 13 Pro сделанным на 3D принтере.

Судя по макету внешне будущий смартфон не будет сильно отличатся от текущего поколения. В нем, как сообщалось неоднократно, будет уменьшена «челка», и ее размеры составят 5,35 х 26,8 мм.

Уменьшить размер выреза для системы распознавания лица компании Apple удастся за счет перемещения вверх динамика.

Также в новом поколении флагманского смартфона фронтальная камера для «селфи» будет находиться в левой стороне выреза.

По заявлению Macotakara, чертежи iPhone 13 Pro были получены от производителя чехлов для смартфонов и защитных пленок.

По данным инсайдеров, новая линейка iPhone будет состоять из четырех моделей. В самой старшей установят дисплей LTPO с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц.

