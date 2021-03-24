Стало известно, когда дебютирует новый iPhone 13

Известный аналитик Wedbush Дэниела Айвза (Daniel Ives) рассказал о сроках презентации новых флагманских смартфонов американской компании.

По словам этого человека, новый iPhone 13 дебютирует на третьей неделе сентября, то есть компания вернется на привычный график презентации, который в прошлом году был нарушен из-за пандемии коронавируса. Дэниела Айвза ссылается на данные от источников из цепочек поставок.

При этом не исключается, что дебют моделей перенесут на начало октября.

Уже известно, что новый iPhone 13 получит процессор Apple A15 и улучшенную технологию сканера отпечатка пальцев, причем есть данные, что сканер расположится под экраном.

Кроме этого, смартфонам приписывают версию с 1 ТБ встроенной памяти. Также недавно подтвердилась информация об уменьшенном вырезе вверху экрана.