Новые IPhone 13 будут оборудованы более ёмкими аккумуляторами

iPhone 13 должны представить в сентябре, но про эти аппараты в Сети уже достаточно много информации, однако она пока никак не подтверждена.

Многократно сообщалось, что в серии iPhone 13 будет уменьшенная «челка» и улучшена основная камера, но новые данные указывают еще на увеличенные объёмы аккумуляторов.

Напомним, многие жалуются что iPhone при активном использовании не доживает до вечера, исключением являются только Pro Max-версия.

ZDNet указывает, что в iPhone 13 и iPhone 13 Pro будут устанавливать батареи на 3095 мАч, тогда как текущее поколение iPhone 12 и iPhone 12 Pro оснащено батареями на 2815 мАч.

У самого маленького в серии iPhone вместо 2227 мАч установят аккумулятор на 2406 мАч. Самая большая батарея будет у iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч, тогда как в текущем поколении большого iPhone емкость составляет 3687 мАч.

С увеличенными аккумуляторами и более энергоэффективным Apple A15 смартфоны серии iPhone 13 должны на одном заряде работать дольше чем iPhone 12.