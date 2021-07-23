Ранее в этом месяце утечка показала, что вся серия Apple iPhone 13 будет оснащена сканером LiDAR. Позже это было отклонено другими аналитиками, предполагающими, что только модели Pro будут поставляться с поддержкой LiDAR. Теперь аналитик Apple Ведбуш дополнил старую утечку, подтвердив, что сканер LiDAR появится во всей линейке устройств.

Аналитик Apple сообщил, что он изучил цепочку поставок iPhone 13 в Азии и подтвердил, что действительно скоро появится сканер LiDAR, а производственные показатели 13-й серии увеличились. Кроме того, модели Pro предлагают 1 ТБ встроенной памяти вместо стандартного максимального хранилища 512 ГБ.

Хотя это не подтверждено, мы ожидаем, что конфигурация хранилища более низкого уровня также увеличится в емкости. Текущие iPhone начинаются с базового варианта объемом 64 ГБ, который может измениться в серии 13 с базовой конфигурацией хранилища 128 ГБ.

В соответствующих новостях аналитики Apple заявили, что ожидают значительного увеличения продаж грядущего iPhone 13. Apple также увеличила поставки до 90-100 миллионов единиц по сравнению с показателями цепочки поставок iPhone 12, которые составляли 80 миллионов.

Примечательно, что в этом году все модели серии iPhone 13 будут иметь поддержку подключения 5G. Это означает, что все iPhone, выпущенные в 2022 году, будут иметь 5G, включая iPhone SE следующего поколения. Говорят, что более дешевый iPhone будет поставляться с чипом Apple A15 Bionic в 2022 году, который впервые дебютирует в серии iPhone 13 в конце этого года.

Источник — Astera.