В американской компании ставят амбициозные цели и в этом году планируется установить рекорд по объему выпуска новый смартфонов, которые будут представлены в сентябре.

Apple намерена установить рекорд, выпустив до 90 млн iPhone 13 в 2021 году, сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что такое распоряжение компания дала своим подрядчикам.

Стоит отметить, что пока рекордным показателем был выпуск 75 млн устройств с момента их выпуска и до конца года. Если в этом году объёмы составят 90 млн, то это будет новым рекордом.

Как ранее сообщалось, в линейке, как и у предшественников будет четыре модели, а именно Phone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, которым еще приписывают увеличенной емкости аккумуляторы.

В смартфонах установят OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, а также процессор Apple A15. iPhone 13 от Apple выйдет 14 сентября по цене от 699 долларов за самую младшую версию, тогда как стоимость топового варианта составит 1099 долларов.

Также подтверждаются данные о наличии уменьшенного выреза, при этом источник опровергает слухи о появлении версии с 1 ТБ встроенной памяти.