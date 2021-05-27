На всех моделях iPhone 13 ожидается стабилизация камеры со сдвигом датчика изображения

Хотя оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика в настоящее время ограничена iPhone 12 Pro Max, эта функция будет расширена на все модели iPhone 13 в конце этого года, согласно информации тайваньского издания DigiTimes.

Из отчета добавлено:

Производители VCM в основном организовывают поставки для телефонов Android в первой половине года, но ожидается, что такие поставки будут превосходить поставки для iPhone во втором полугодии, учитывая, что все новые iPhone будут оснащены OIS со сдвигом датчика (оптическая стабилизация изображения), сообщили источники, добавив, что производителям было сказано увеличить емкость на 30-40%, чтобы удовлетворить высокий спрос на iPhone.

DigiTimes уже распространяла этот слух в январе, но сегодняшний отчет дает дополнительную уверенность в том, что модели iPhone 13 движутся к массовому производству.

Apple впервые представила стабилизацию со сдвигом сенсора на широкоугольном объективе iPhone 12 Pro Max. Технология стабилизирует сенсор камеры вместо объектива для еще большей стабилизации изображения и улучшения качества фотографий.

«До сих пор стабилизация со сдвигом датчика была только на цифровых зеркальных камерах», — поясняется на веб-сайте Apple. «Это первый раз, когда он адаптирован для iPhone. Снимаете ли вы видео своих детей, когда вы преследуете их по парку, или держите iPhone за окном на ухабистой дороге, вы получите более точную стабилизацию, чем когда-либо».

Ожидается, что модели iPhone 13 будут иметь немного более крупные выступы задней камеры, вероятно, для размещения более крупных датчиков и других улучшений камеры.